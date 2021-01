Wow, so viel Schnee gab es schon lange nicht mehr in Villingen-Schwenningen. Den ganzen Freitag lang waren die Menschen in und um Villingen-Schwenningen damit beschäftigt, Wege zu räumen und Autos freizuschaufeln. Wer fertig war, konnte auch die schönen Seiten des Winters genießen. Unser Fotograf Hans-Jürgen Götz hat sich umgeschaut und viele tolle Wintermotive mit seiner Kamera eingefangen. Und er hat viele Menschen beim Schaufeln und Räumen getroffen.

Vivian Hall hat es fast geschafft, ihr Auto ist nach ihrer Schneeräumaktion endlich wieder Fahrbereit, Muskelkater inklusive.| Bild: Hans-Juergen Goetz