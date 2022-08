von Uwe Spille

Es war ein wirklich schöner Auftakt, den das Innenhoffestival nach zwei Jahren (Zwangs-) Pause am vergangenen Wochenende feierte. Am ersten Abend kamen 250 Besucher zur Kleingeldprinzessin, wie sich die Berliner Sängerin Dorothea „Dota“ Kehr selbst bezeichnet.

Auffallend waren dabei die vielen jungen Leute im Publikum. Kein Wunder, Dota ist bekannt in dieser Generation.

Absolut gewöhnungsbedürftig ist beim Innenhoffestival allerdings die neue Ausrichtung der Bühne. Statt in die Tiefe des etwas abschüssigen Platzes in Richtung alte Segelfliegerhalle zu schauen, muss man nun den Blick nach oben heben. Denn die Bühne ist vor der Scheuer aufgebaut.

Weniger Platz zum Tanzen

Der Platz zum Tanzen vor der Bühne selbst ist leider eingeschränkt. Man wird sehen, wie es bei den entsprechenden Veranstaltungen verlaufen wird. Dafür ist die Gastronomie an die rückwärtige Halle gerückt, auch das Lager für die Getränke und die Zubereitung der Speisen haben hier ihren Standort.

Dota Kehr und Jan Rohrbach begeistern beim Innenhoffestival. | Bild: Uwe Spille

Und wie verlief der erste Abend künstlerisch? Anspruchsvoll, intellektuell, hörenswert auf jeden Fall, Dota ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden und das, wie man feststellen darf, nicht ohne Grund.

Gewitzt und poetisch

Mit oft gewitzten, durch und durch klugen, häufig poetisch angehauchten und immer melodisch ansprechenden Liedern fesselt sie das Publikum. Singt mal von der Liebe, die wie ein Bonbon ist, das sich langsam auflöst, um im nächsten Lied die leicht saturierten Baby-Boomer vor der Bühne an ihre Verantwortung den jungen Menschen gegenüber zu erinnern.

Keine Zeit gebe es für Leugner und Fatalisten, der Klimawandel ist da, Dota ruft dazu auf, die Fridays-for-Future-Generation ernst zu nehmen und Konsequenzen für das eigene Verhalten zu ziehen. Da müsste so mancher den schicken SUV abschaffen, aber wer ist der oder die Erste?

„Niemand muss wie Gerhard Schröder sein“

Dota kann auch scharfe Satire, insbesondere ein sozialdemokratischer Altkanzler bekommt von ihr eine gesungene Abreibung. „Niemand muss wie Gerhard Schröder sein“, so der aus vielen Kehlen mitgesungene Refrain eines ihrer neueren Lieder, in dem sie die Machenschaften des SPD-Urgesteins anprangert.

Dota gedenkt andererseits sehr inniglich und schön der Dichterin Mascha Kaleko, hält ihr Werk in Ehren, indem sie etliche ihrer Gedichte vertont hat. Der Hof ist am Ende des Konzertes zu Recht begeistert von dieser Ausnahmekünstlerin.

Der Blues prägt den Samstagabend

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Blues. Jessica Born und ihre Band lockte die eher ältere Generation in den Hof. Rund 150 Bluesfans waren erschienen und sie taten gut dran.

Fast beschwörend das erste Lied der Band, „Out oft he rain“, es war ja nicht eben Festivalwetter, kurz zuvor hatte es noch geregnet. Doch der gesungene Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Wie schon am Vorabend blieb es entgegen allen Erwartungen trocken.

Trocken und unbeschwert

Ebenso trocken und dementsprechend unbeschwert erlebte das Publikum einen Ritt durch die Bluesgeschichte, B. B. King wurde ebenso zitiert wie Amy Winehouse, James Brown oder Sting. Stimmlich auf den Punkt war dabei Jessica Born, die immer wieder Zwischenapplaus erhielt, trefflich unterstützt vom Gitarristen Georg Crostewitz und seiner famosen Band. Der Auftakt des Innenhofes ist jedenfalls gelungen.

Vorschau auf den Montag

Am Montag, 29. August, spielt die deutsch-niederländische Band Yenga im Innenhof des Jugendhauses Villingen in der Kalkofenstraße auf. Das Publikum erwartet Art Rock und Psychedelic von Trip-Rock bis Nu-Jazz. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt zwölf Euro, Beginn ist 20 Uhr.