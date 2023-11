Fehlgeschlagen ist der Versuch eines unbekannten Mannes, sich bei einer Führerscheinprüfung beim „Technischen Überwachungsverein“ (TÜV) in Villingen mit falschen Personaldokumenten durchzumogeln. Der Mann wies sich mit den Ausweispapieren eines 24-Jährigen aus, so berichtet jetzt die Polizei, und wollte damit an dessen Stelle die Theorieprüfung für den Führerscheinerwerb ablegen.

Der Prüfer bemerkte dies, worauf der Mann flüchtete. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen des Versuchs der mittelbaren Falschbeurkundung. Auch der Eigentümer der Dokumente, so ergänzt die Polizei, muss mit einer Strafanzeige wegen „Missbrauchs von Ausweispapieren“ rechnen.

Bad Dürrheim Ambulant statt stationär: Wie die Espan-Klinik Long-Covid-Patienten zusätzlich helfen will Das könnte Sie auch interessieren

Immer mehr fallen durch

Betrügereien bei den Fahrprüfungen sowohl bei Theorie und Praxis sind derzeit auf Rekordniveau. Hintergrund: Immer mehr Anwärter schaffen die Fahrprüfung nicht. Nach Angaben des TÜV-Verbands wurden im vergangenen Jahr 43 Prozent der praktischen Prüfungen für den Auto-Führerschein nicht bestanden. Bei den Theorieprüfungen stieg die Durchfallquote von 32 auf 37 Prozent.