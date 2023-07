Der Spitalgarten zwischen Franziskaner und Romäusturm verwandelt sich am kommenden Wochenende in Villingens größten Festplatz. Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, lädt die Historische Narrozunft mitten im Herzen der Stadt zu ihrem Sommerfest ein. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Zum ersten Mal gibt es beim Zunftfest einen Bierpass mit fünf oder zehn Gläsern Bier. Wer den 10er-Pass kauft, für den gibt es den elften Gerstensaft gratis. Bierpassinhaber müssen sich ihr Getränk aber selbst an der Ausgabe holen.

Das Zunftfest beginnt am kommenden Freitag um 18.30 Uhr, am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr. Die Speise- und Getränkekarte bietet für jeden Geschmack etwas. Als besonderes Angebot gibt es am Samstag Thai Chicken-Pasta und ein vegetarisches Gemüsecurry mit Pasta, ergänzt durch Schaschlik, Burger – auch vegetarisch – oder Würste. Zudem werden frische Salatteller serviert. In der Abteilung Süßes dreht sich alles um selbst gebackene Kuchen.

Leckereien ohne Ende

Die mediterrane Alternative ist seit vielen Jahren der Gourmetstand, der Flammkuchen in verschiedenen Varianten, Antipasti- und Käseteller sowie die scharfen französischen Würstchen Merguez vom Grill offeriert. Am Abend kommen noch unterschiedliche Cocktails hinzu.

An allen drei Festtagen sorgen regionale Musikkapellen für gute Laune und Stimmung. Der Musikverein Hochemmingen startet ab 19 Uhr in den Freitagabend. Am Samstagabend spielt die vielseitige Unterhaltungskapelle Villinger Stadtharmonisten groß auf. Der Sonntag beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen, den die Villinger Stadtmusikanten begleiten. Beliebter Treffpunkt auf den Zunftsommerfesten ist traditionell der Weinbrunnen der Wueschtgruppe, der Freitag und Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab dem frühen Nachmittag geöffnet ist. Das Fest über dreht sich immer wieder das Glücksrad. Dabei winken schöne Preise. Ein Unterhaltungsprogramm für Kinder ist geplant.