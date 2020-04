Was lange währt, soll nun endlich gut werden. Die Deutsche Bahn AG hat jetzt mit der Sanierung des Villinger Bahnhofs begonnen. Er wird bis Mitte 2021 barrierefrei ausgebaut, teilt die Deutsche Bahn jetzt mit. Gemeinsam mit der Stadt VS (1,225 Millionen Euro), dem Land (0,5 Millionen Euro) sowie dem Bund und der Bahn (12,2 Millionen Euro) sollen rund 13,9 Millionen Euro in den Bahnhof investiert werden.





Im Rahmen des Bahnhofsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg erfolgt der Einbau von zwei Aufzugsanlagen, teilt die Bahn mit. Die Bahnsteige werden mit einer zu den Zügen passenden Höhe von 55 Zentimetern neu errichtet und mit taktilen Leitsystemen für blinde und sehbehinderte Reisende ausgestattet. Ebenso sind die Erneuerung der Bahnsteigbeleuchtung und -ausstattung, die gestalterische Aufwertung der Personenunterführung und der Einbau von Automatiktüren in das Empfangsgebäude Bestandteil der Baumaßnahme, heißt es weiter





Absperrungen am Gleis 1 am Villinger Bahnhof unterstreichen, dass die Umbauarbeiten jetzt begonnen haben. Bild: Jochen Hahne | Bild: Hahne, Jochen

Nach der Erhöhung der Bahnsteigabschnitte sollen diese für die Kunden wieder freigegeben werden. Planmäßig sollen die Bahnsteige bis zum Jahresende erhöht sein. Anschließend ist die Montage der Aufzüge geplant, sodass diese Mitte 2021 in Betrieb gehen sollen.



Michael Groh, Leiter Regionalbereich Südwest, DB Station&Service AG, begrüßt den Start der Baumaßnahme: „Die Modernisierung des Bahnhofs Villingen und der barrierefreie Ausbau freut mich sehr. Damit können wir die Reisenden zukünftig in einem modernen Bahnhof begrüßen und allen eine komfortable Reise ermöglichen.“



Oberbürgermeister Jürgen Roth wird mit den Worten zitiert: „Mit den beginnenden Sanierungsarbeiten am Bahnhof Villingen werden nun endlich die Weichen neu gestellt. Im Mittelpunkt der Planungen steht die Barrierefreiheit, die vor allem Menschen mit Behinderung, Senioren oder auch Reisenden mit schwerem Gepäck einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Über diesen wichtigen Schritt freue ich mich sehr. Denn der Bahnhof wird damit eines Oberzentrums würdig!“



Winfried Hermann MdL, Minister für Verkehr Baden-Württemberg, sagt dazu: „Investitionen in den Schienenpersonennahverkehr sind wesentlich für das Gelingen der Verkehrswende. Nur mit moderner, leistungsfähiger Infrastruktur und einem guten Angebot können wir Menschen zum Um- und Einsteigen auf die Bahn bewegen. Bei meinem letzten Besuch des Bahnhofs im Herbst 2019 habe ich mir selbst ein Bild darüber machen können, wie notwendig hier eine Modernisierung ist. Ich freue mich, dass heute auch hier der Startschuss für diese Modernisierung fällt.“



Auf den traditionellen symbolischen Spatenstich wurde aufgrund der aktuellen gesundheitspolitischen Lage verzichtet, teilt die DB mit. Weiter heißt es in der Mitteilung: Die Bauarbeiten werden in der Regel tagsüber durchgeführt. Um die Arbeiten zu beschleunigen, werde die Personenunterführung vom 29. März 2020 bis Ende November 2020 gesperrt sein. Während der Sperrung erreicht man den Mittelbahnsteig über den Reisendenüberweg. Für die sichere Querung der Gleise werde entsprechend Personal bereitgestellt.