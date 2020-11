VS-Villingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

„Mir fehlen die Worte“ – Was der Corona-Lockdown für Fitnessstudio-Betreiber Gaetano Cristilli bedeutet

Nur ein Mann trainiert noch im G1-Fitnessstudio in Villingen. Es ist Betreiber Gaetano Cristilli selbst, der das schon immer und täglich so macht. Gesellschaft von Kunden hat er dabei seit Montag aber nicht mehr, der Betrieb ist geschlossen. Was der erneute Corona-Lockdown für den Unternehmer bedeutet, verrät er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.