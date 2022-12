Der Kater lädt zur großen Sause – und Tausende kommen aus ganz Südbaden angereist. Soviel steht für das Festwochenende am 14. und 15 Januar fest. Im 151. Jahr des Bestehens feiert die Villinger Katzenmusik ihren 150. Geburtstag, weise wurde das für 2022 geplante Ereignis aufs Jahr 2023 verschoben. Jetzt soll es hoch her gehen.

Das Riet und die Vereine wappnen sich

Epizentrum der Feierlichkeiten wird das Riet sein. Es gibt in Villingen eine Freinacht- Wer als Gastronom durchgehend öffnen will, der muss es jetzt noch im Rathaus beantragen.

Mittlerweile steht für Dominik Schaaf fest, dass es sinnvoll erscheint, dafür Sorge zu tragen, dass auch andere Innenstadtbereiche attraktiv für durch die Stadt feiernden Narren-Pulks werden.

Deshalb die Bitte des Generalfestmarschalls: „Wer Stüble-Erfahrung hat, der soll sich kurzfristig einreihen“ in die Kater-Geburtstags-Wirtschafts-Liste.

Auch Rainer Wagner bittet um „mehr Besenwirtschaften in der Innenstadt“. Es gehe darum, die beiden Feier-Meilen Rietgasse und Färberstraße mit weiteren schönen Villinger Hock-Offerten zu begleiten, sagt der Vize-Chef des Miau-Vereins.

Feuerwehr wirtet im Spritzenhaus

Vorbild ist hier die Feuerwehr. Sie räumt das Spritzenhaus und betreibt hier ein opulentes Stüble.

Zu den Dimensionen: Die Färberstraßenwirte sind ins Festgeschehen eingebunden. Das Café Villa, sonst an Fastnacht geschlossen, hat ebenso auf wie Ott, Zuma oder Irish Pub. In der Innenstadt ziehen so gut wie alle Gastronomen mit, an der Oberen Straße, an der Bickenstraße und auch an der Rietstraße. Jeder Gastronom öffnet individuell.

Das Jubel-Programm Das Jubel-Programm zu 150 Jahren Villinger Katzenmusik am Samstag: 12.30 Narrenbaum-Stellen am Latschariplatz. 14.11 Uhr Katerempfang am Romäusturm, anschließend Start im Narrendorf im Riet. 18.72 Uhr: Narrenschauspiel am Riettor mit Verbrennen einer Offenburger Strohhexe. Sonntag:6 Uhr Wecken in der Innenstadt. 10.30 Uhr Festgottesdienst im Münster. 13.30 Uhr Festumzug durch Villingen. Anschließend Konzerte auf Straßen und Plätzen.

Alle Villinger Fasnetvereine ziehen mit, Narros, Hexen, Rietvögel – kurz: das volle Programm geht an den Start. Glonkigilde, Schanzelzunft, Brigachblätzle, Fleck-Fleck und Schindelhansel realisieren im Spitalgarten Getränkestände und mehr.

Hotels und Hallen als Gästehäuser

Die Hotels in der Stadt waren schon im Vorfeld von der Katzenmusik geblockt. Und: Es gibt an der Klosterring und an der Realschule – innerhalb der Stadtmauer – jeweils ein kuscheliges Massenlager.

Die spannende Frage ist hier nun noch, ob die Duschen am Sonntagmorgen wirklich kalt bleiben oder vielleicht doch – dem Hospitality-Gedanken Rechnung tragend – auf warm gestellt sind.

Im Januar, im Februar, im März und im April ... fallen oft die kältesten Tage des Jahres an. Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte am Festwochenende,, so erklärt Dominik Schaaf, werde das breite Gastro-Angebot und zusätzliche Stüble-Adressen eine noch herausragendere Bedeutung bekommen als ohnehin.