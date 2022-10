Zu einer Auseinandersetzung mit Folgen ist es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf einem Baustellengelände des Richthofenparks an der Paula-Straub-Straße gekommen.

Dort, auf dem ehemaligen Kasernengelände bei der Kirnacher Straße, kam es zwischen zwei Gruppierungen zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein 36-Jähriger zwei Messerstiche erlitt, die ihn lebensgefährlich verletzten. Auch ein 32-Jähriger erlitt Stichverletzungen.

Blick von oben auf den „Von-Richthofen Park“ an der Kirnacher Straße – hier im Mai. Links die Paula-Straub-Straße, in der sich die Messerstecherei abgespielt haben soll. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Dies teilt jetzt die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Beide schwerverletzten Männer, so heißt es weiter, kamen in eine Klinik.

Die Polizei nahm einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest und führte ihn am Freitag einem Haftrichter vor, der die Untersuchungshaft anordnete.

Polizei und Staatsanwaltschaft befassen sich mit den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem genauen Ablauf des Streits, in den noch weitere Personen verwickelt waren. Die Ermittlungen dauern an.