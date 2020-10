von sk

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung im Schwenninger Bürk-Park schwer verletzt worden. Gegen 15 Uhr war der Mann Bürk-Park auf zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren getroffen, mit denen er in Streit geriet.

Stich in die Brust

In dessen Verlauf zog der 33-Jährige nach Polizeiangaben ein Messer und versetzte dem 29-Jährigen einen Stich in die Brust. Beide Täter flüchteten, konnten jedoch ermittelt werden. Der Polizei gelang es, den 31-Jährigen kurz nach der Tat festzunehmen, der 33-jährige mutmaßliche Haupttäter ist laut Polizei derzeit noch auf der Flucht.

Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat in Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissariat Villingen die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Streits sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.