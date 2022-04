von Dominik Zahorka

Am Ostersonntag trafen sich Menschen aus der Region um ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. Rund 50 Personen waren dem Aufruf von Pfarrerin Bettina von Kienle und anderen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden zwischen Brigach und Kirnach gefolgt und bildeten eine ökumenische Menschenkette zwischen Marbach und Brigachtal.

Gegen eine Spende konnten bunte, mit Helium gefüllte Luftballons erworben werden, welche gemeinsam als Zeichen der Hoffnung in den Himmel entlassen wurden, bevor sich die Menschen zu einer Kette formierten, die leider nicht ganz so lange wurde, wie von manchen erhofft.

Freiwillige Helfer verteilen die bunten Ballons an die Teilnehmer. | Bild: Dominik Zahorka

Das musste auch Thomas Hembach leicht enttäuscht feststellen, der sich im Vorfeld sehr für die Aktion eingesetzt hatte: „Ich habe versucht, Werbung für die Aktion zu machen, aber mehr war auf die Schnelle leider nicht möglich.“ Trotzdem sei er zufrieden, dass doch einige Menschen bereit waren trotz Feiertag und schönem Wetter dieses Zeichen zu setzen.

„Ich habe als kleines Kind noch in Ruinen gespielt und bin erschüttert über das was in Europa gerade passiert. Krieg ist das schlimmste was der Menschheit passieren kann. Es wirft uns um Generationen zurück.“ Das sei der Grund warum es für ihn eine Selbstverständlichkeit sei an solchen Aktionen mitzuwirken.

Philipp Eschbach war mit seinem Posaunenchor vor Ort. | Bild: Dominik Zahorka

Dieser Meinung ist auch Philipp Eschbach, er sorgte mit sechs anderen Bläsern aus Villingen, Donaueschingen und Brigachtal für die musikalische Umrahmung: „Ich habe mit über 500 Menschen gerechnet, bin aber trotzdem glücklich und denke unsere Friedensbotschaft ist angekommen.“

Mechthild Heck ist bei der Menschenkette dabei. | Bild: Dominik Zahorka

Da ist sich auch Mechthild Heck sicher, die in der Aktion eine Herzensangelegenheit für sich ganz persönlich sieht: „Ich finde die Menschenkette eine wunderbare Gemeinschaftsaktion in diesen Zeiten der Unsicherheit und der Angst. Mit diesen schweren Gedanken im Herzen ein Zeichen zu setzen tut einfach der Seele gut und man sieht dass viele Menschen so denken wie man selbst und hinter der christlichen Botschaft des Friedens stehen.“ Auch wenn Putin das wohl nicht interessiere, was die einfachen Menschen machen oder denken würden, könne so ein Zeichen doch vieles verändern und für Mut und Zuversicht in schweren Zeiten sorgen.

Ulrich Förderer. | Bild: Dominik Zahorka

Diese schweren Zeiten und die daraus resultierende Ohnmacht sind es auch, die Ulrich Förderer zum Mitmachen bewogen. Er kam zusammen mit seiner Frau und seiner Schwester: „Es ist für mich selbstverständlich, an dieser Friedensgeste teilzunehmen. Die Bilder, die man aus der Ukraine sieht entsetzen mich stark. Es macht mich traurig! Man hätte jahrelang gedacht, dass Krieg in Europa nicht mehr möglich sei und auch Putin hätte man massiv unterschätzt. „Vielleicht haben wir seit Jahrzehnten die falsche Politik gemacht“, stellt er fest.

Pfarrerin Bettina von Kienle hat die Menschenkette initiert. | Bild: Dominik Zahorka

Ungeachtet der Tatsache, dass die Menschenkette trotz Verlängerungsversuchen mit Schals und Pullovern die Marbacher Gemarkung nicht verlassen konnte, zeigte sich Pfarrerin Bettina von Kienle zufrieden: „Frieden setzt voraus, dass Menschen bereit sind zu vergeben und aufeinander zuzugehen. Da sehe ich momentan an einigen Stellen in der Welt keine Bereitschaft dazu. Ich bin froh dass heute doch so viele Menschen unserem Aufruf gefolgt sind und diese Bereitschaft zum aktiven Einstehen für den Frieden gezeigt haben.“