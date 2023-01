Was unternimmt die Stadt auf lokaler Ebene gegen die Erderwärmung? Inzwischen gibt es viele Initiativen und Konzepte. Die Energiepolitik der Stadt rückt auch auf der unteren politischen Ebene ins Zentrum des politischen Handelns quer durch fast alle Aufgaben.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Eleketroautos soll in den nächsten Jahren vorangetrieben werden. | Bild: Trippl, Norbert

Blickt Oberbürgermeister Jürgen Roth auf den kommunal Klimaschutz, so sieht er eine Fülle von interessanten Ansätzen und Initiativen. Stolz zeigt sich der Verwaltungschef, dass die Stadt aufgrund eigener Anstrengungen vor kurzem nach dem „European Energy Award“ zertifiziert wurde. Dabei handelt es sich um ein europäisches Gütesiegel für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen. VS hat diese Anforderungen in einem dreijährigen Arbeitsprozess erfolgreich gemeistert.

Car-Sharing mit städtischen Elektroautos

Ganz aktuell ist die Installation von zehn neuen Elektrozapfsäulen auf dem Parkplatz hinter dem Villinger Rathaus. Hier kann die städtische Fahrzeugflotte, die nun auf Elektrofahrzeuge umgerüstet wird, mit Strom betankt werden. Weitere Zapfsäulen für sechs Elektroautos werden am Schwenninger Rathaus installiert. Und was haben die Bürger davon? Nach Feierabend der städtischen Dienststellen können sie die E-Zapfsäulen ebenfalls nutzen, um ihre E-Fahrzeuge dort zu laden.

Neue Ladestationen hat die Stadt hinter dem Rathaus in Villingen installiert. Hier freuen sich Mitte Dezember (von links) Oberbürgermeister Jürgen Roth, Gregor Gülpen, Geschäftsführer der Stadtwerke und seine Mitarbeiter Kai-Uwe Huonker und Daniel Felgenhauer über die Inbetriebnahme der neuen Wallboxen. | Bild: Oxana Zapf.

Mehr noch: In einem weiteren Schritt, so kündigt OB Jürgen Roth an, will die Stadt ihre E-Autos auch zum Car-Sharing anbieten. Das heißt: Bürger können die städtischen Elektroautos in den Abendstunden gegen entsprechende Gebühr ausleihen.

Zu den großen Vorhaben der Stadt in Sachen Klimaneutralität gehört das künftige Verwaltungs- und Wohnquartiers Oberer Brühl, das ab 2023 bebaut werden soll. „Das gesamte Quartier soll klimaneutral werden“, unterstreicht Roth das ehrgeizige Ziel. Geplant ist eine Energieversorgung mit erneuerbarer Erdwärme.

Heizen mit Abwärme aus der Kläranlage

Der Verzicht auf fossile Brennstoffen bei der Beheizung von Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Gebäuden ist ein zentraler Baustein für mehr Klimaneutralität. Im November hat die Stadt dafür eine „Wärmeplanung“ für ganz VS fertiggestellt und präsentiert.

Blick auf die Villinger Kläranlage aus der Vogelperspektive im Januar 2019. Mit der Abwärme der Abwässer sollen künftig auch Wohnungen beheizt werden. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Abwärme aller Art soll künftig genutzt werden, um beispielsweise Wohngebiete umweltfreundlich zu heizen. Konkretes Beispiel: Die Stadt will die Abwärme der Villinger Kläranlage nutzen, um angrenzende Wohngebiete zu beheizen. Das ist mehr als eine bloße Idee: „Hierzu gibt es bereits eine konkrete Projektstudie“, berichtet Oberbürgermeister Roth.

Ein weiteres Beispiel: Die Helios-Arena sollen in den nächsten fünf Jahren umgerüstet werden, damit die Abwärme aus der Eisproduktion in ein öffentliches Wärmenetz eingespeist werden. Damit sollen, so heißt es, bis zu 700 Wohnungen beheizt werden können.

Energievision auf der alten Müllkippe

Eine weitreichende Vision hat die Stadt für den Bereich „Obere Wiesen“ südlich von Villingen an der Niederwiesenstraße entwickelt. Dort soll die ehemalige Müllkippe von den Stadtwerken mit Photovoltaik bestückt werden, um umweltfreundliche Energie zu produzieren. Weitere Photovoltaik soll im unmittelbaren Umfeld der Müllkippe entstehen. Allerdings nach den Vorstellungen der Stadt als Agri-Photovoltaik-Anlage.

Bild: Steller, Jessica

Das heißt, so erläutert der OB: Die Felder unter aufgeständerten Solarpaneelen sollen landwirtschaftlich genutzt werden. Denkbar sei der Anbau von Weizen, Kartoffeln, Erdbeeren oder weiterer Agrarprodukte. „Das ist für uns die Chance, die Landwirtschaft für dieses Projekt mit ins Boot zu holen“, erläutert der Rathauschef.

Auf diesen Wiesen südlich von Villingen sowie der ehemaligen Mülldeponie Obere Wiesen (rechts im Bild) sollen künftig Solaranlagen für die Produktion und Strom, Wasserstoff und Sauerstoff angelegt werden. Unser Bild stammt von April 2020. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Wasserstoff-Produktion für Lkw

Aus der Sonnenenergie dieser Anlage wollen die Stadtwerke künftig nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Wasserstoff, Sauerstoff und Abwärme für Heizzwecke. Sauerstoff ist ein Produkt, dass von der Industrie stark nachgefragt ist. Der Wasserstoff könnte für eine Wasserstofftankstelle genutzt werden, die es bisher in VS nicht gibt. Die Umrüstung der Lkw-Flotten von Spediteuren auf Wasserstoffantrieb ist bereits im Gange. Für das gesamte Projekt hat die Stadt bereits einen Bebauungsplan aufgestellt.

Die Stadtwerke werden umgekrempelt

Um die Energiewende zu vollziehen, wurde auch die Umstrukturierung der Stadtwerke in die Wege geleitet. Der örtliche Energieversorger, ein Tochterunternehmen der Stadt, soll künftig bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, der Wasserstoffproduktion und dem Betrieb eines klimaneutralen Wärmenetzes eine zentrale Rolle spielen.

OB Jürgen Roth zur Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete: „Aus meiner Sicht gibt es in diesen Fragen“kein Schwarz und kein Weiß“. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Vorantreiben will die Stadt den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Dächern öffentlicher Gebäude. Beispielsweise bekommt das Krematorium in Schwenningen eine PV-Anlage aufs Dach. Die bestehende Anlage auf der Helios-Arena soll deutlich erweitert werden.

Großes Solarfeld bei Weigheim?

Auch neue Freiland-Photovoltaikanlagen zeichnen sich ab. Nach der Fertigstellung der großen Anlage bei den Spitalhöfen ist mittlerweile eine zweite große Solaranlage bei der Autobahn nahe Weigheim im Gespräch. Auch hier will ein privater Investor eine größere Anlage auf die Felder stellen. Ob das Projekt zum Tragen kommt, ist allerdings noch unklar. „Bisher gibt es nur Vorgespräche“, erklärt OB Roth zum Stand der Dinge.

Dass es auf dem Weg zu mehr Ökologie weiterhin Konfliktstoff gibt, ist dem OB natürlich bewusst. Wenn es um neue Straßen, Wohn- oder Gewerbegebiete geht, sind die Konflikte mit Bürgern und Umweltschützern vorprogrammiert.

OB will weiterhin Wohn- und Gewerbegebiete

Natürlich, so betont Christdemokrat Roth, „ist bei der ökologische Ansatz gerechtfertigt.“ Aber er hält es für falsch, grundsätzlich auf neue Wohn- und Gewerbegebiete zu verzichten. Fachkräfte, die hierher ziehen, müsse ein Angebot an Wohnraum gemacht werden, plädiert er für eine pragmatische Linie. Und für den Erhalt von Arbeitsplätzen „braucht es auch künftig Flächen“, ist er überzeugt. Aus seiner Sicht gibt es in diesen Fragen „kein Schwarz und kein Weiß“.

Umstritten: Neue Baugebiete in den Dörfern von VS sind ökologisch sehr umstritten. Hier eine Darstellung des geplanten Baugebiets „Obere Äcker“ in Herzogenweiler. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Aber: Die Stadtverwaltung achtet auch darauf, dass alte Gewerbegebiete nicht einfach in Wohngebiete umgewidmet werden können. „Wir haben aktuell einem Gewerbeabbruch in Schwenningen widersprochen“, berichtet der OB. „Hier wollte ein Wohnbau-Investor das Grundstück kaufen.“ Ziel der Stadt sei es, das Areal für Firmenansiedlungen zu reservieren.