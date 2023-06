Um den Eltern die Vereinbarung von Beruf und Familie zu erleichtern, will der Gemeinderat die Schülerbetreuung an den städtischen Schulen weiter ausbauen. An drei Schulen sind zusätzliche Betreuungszeiten geplant.

Die Grundschule Weigheim-Mühlhausen soll bis zum Schuljahr 2024/25 zu einer Ganztagsschule in Wahlform ausgebaut werden. Die Grundschule Pfaffenweiler und der Grundschule Steppach in Villingen wird ebenfalls bis zum Schuljahr 2024/25 zur Verlässlichen Grundschule unter städtischer Regie ausgebaut.

Grundschule Weigheim-Mühlhausen

In der Grundschule Weigheim und Mühlhausen werden aktuell rund 80 Schüler in vier Klassen unterrichtet. Der Ortschaftsrat und die Schule haben inzwischen einen Antrag auf Ausbau als Ganztagsschule in Wahlform gestellt. Das heißt, die Eltern haben die Wahl, ob sie eine Ganztagsbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen wollen oder nicht.

Ganztagesschulen in VS In Villingen-Schwenningen sind bereits die Südstadtschule, die Haslachschule, die Klosterringschule, die Gartenschule und die Friedensschule Ganztagsgrundschulen in Wahlform; die Bickebergschule und die Golden-Bühl-Schule sind ebenfalls Ganztagsschulen; die Werkrealschule im Schulverbund am Deutenberg ist gebundene Ganztagsschule; zudem bieten die drei städtischen Gymnasien ganztagsähnliche offene Betreuungsangebote an. Bis 2026, wenn es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Grundschüler gibt, sollen die Grundschulstandorte Weigheim-Mühlhausen, Marbach, Obereschach (Hauptstandort) und Pfaffenweiler folgen.

Blick in die Betreuung der „Verlässlichen Grundschule“ in der Steppachschule in Villingen. In den Betreuungsstunden können die Schüler in diesem Klassenzimmer sogar Fußball spielen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Ganztagsbetreuung von 8 bis 16 Uhr ist für die Eltern kostenfrei und kann nach aktueller Gesetzeslage maximal acht Stunden täglich an vier Tagen pro Woche stattfinden. Wünschen die Eltern eine durchgängige Betreuung der Kinder von 7 bis 18 Uhr an allen Wochentagen, entstehen für sie im Rahmen des Modells „Verlässliche Grundschule“ aber kostenpflichtige Betreuungszeiten morgens von 7 bis 8 Uhr und abends von 16 bis 18 Uhr sowie an den Freitagen.

Zur Ganztagsbetreuung gehört auch eine Mittagsverpflegung mit pädagogischer Betreuung. Neben einer pädagogischen Kraft benötigt die Schule somit auch neue Räume für eine Küche und eine Mensa, die noch gebaut werden müssen. Problematisch beim Ausbau der Ganztagsschulen: Es fehlen der Stadt zunehmend Fachkräfte für die Betreuung.

Grundschule Pfaffenweiler

Die Grundschule Pfaffenweiler möchte ab dem Schuljahr eine Verlässliche Grundschule in städtischer Trägerschaft einrichten. Bislang wurde die Verlässliche Grundschule an dieser Bildungseinrichtung von einem örtlichen Förderverein übernommen. Dieser hat mitgeteilt, dass er das Angebot nicht länger aufrecht erhalten könne.

Verlässliche Grundschule Bei der Verlässlichen Grundschule handelt es sich um ergänzendes Betreuungsangebot, welches Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen soll. Es handelt sich um ein niederschwelliges pädagogisches Betreuungsangebot. Eine Hausaufgabenbetreuung oder Lernunterstützung wird nicht gewährleistet. Die Betreuung findet in den Randzeiten morgens von 7 bis 8.30 Uhr und mittags von 12 bis 13 Uhr statt. Das Betreuungsangebot ist kostenpflichtig.

Der Umfang der Betreuung in der Verlässlichen Grundschule umfasst 12,5 Wochenstunden einschließlich pädagogischer Vor- und Nachbereitungszeit. Hier muss nun künftig die Stadt eine Fachkraft mit einer 0,7 Vollzeitstelle zur Verfügung stellen. Die Verlässliche Grundschule in städtischer Regie soll zum Schuljahr 2024/25 in Pfaffenweiler starten.

Grundschule im Steppach

Ähnlich wie in Pfaffenweiler sieht es in der Grundschule im Steppach aus. Auch hier will der Förderverein der Grundschule die bislang von ihm durchgeführte Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule zum Schuljahr 2024/25 in die Regie der Stadt abgegeben.

Elisabeth Opel berichtet, dass die Anmeldungen für die „Verlässliche Grundschule“ immer mehr steigen. Zur Zeit sind rund 50 Kinder angemeldet. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Schule, in der rund 170 Schüler unterrichtet werden, hat der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass der Förderverein das Angebot nicht mehr länger schultern könne, weil immer mehr Kinder angemeldet werden. Schulleiterin Elisabeth Opel berichtet auf Nachfrage, dass inzwischen rund 50 Kinder angemeldet sind, Tendenz steigend. Um das Betreuungsangebot umsetzen zu können, muss die Stadt eine Fachkraft mit einer Vollzeitstelle bereitstellen.

Die Stadträte im Verwaltungsausschuss stimmten den Anträgen der Schulen in allen drei Fällen zu. Das Gesamtpaket kostet die Stadt jährlich rund 230.000 Euro zusätzliche Personalkosten. Die Baukosten für die Ganztagsschule in Weigheim-Mühlhausen liegen noch nicht vor.

Diskutiert wurde im Ausschuss, ob bei der Ganztagsschulbetreuung auch die kostenpflichtige Betreuung von 16 bis 18 Uhr sowie am Freitagnachmittag von den Eltern überhaupt gefragt ist.

Stefan Assfalg, der Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport bei der Stadt Villingen-Schwenningen. | Bild: Stadt VS

Betreuung nach 18 Uhr kaum gefragt

Amtsleiter Stefan Assfalg von der städtischen Schulbehörde berichtete, die Nachfrage nach diesen Betreuungszeiten sei äußerst gering. Die Ausschussmitglieder verständigten sich darauf, dass die Betreuung nach 16 Uhr sowie an Freitagnachmittagen nur dann stattfinden soll, wenn mindestens zehn Kinder dafür angemeldet werden.