Die Obereschacher Schule braucht mit ihrer Außenstelle Weilersbach eine neue Schulleitung. Martin Disch wird die Einrichtung zum Ende des laufenden Schuljahres verlassen. Das Schulamt bestätigt: „Die Stelle ist bereits ausgeschrieben“, so eine Sprecherin auf Anfrage des SÜDKURIER.

Der bevorstehende Neubesetzung an der Obereschacher Grundschule ist viel mehr als ein gewöhnlicher Schulleiterwechsel. Die Personalie vollzieht sich in acht Monaten vor dem Hintergrund des derzeit beigelegten kommunalpolitischen Streits um Dorfschulen im Oberzentrum.

Disch geht als Schließungs-Befürworter

Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen legte zu Beginn des Jahres ein Papier auf den Tisch, das die Schließung von drei Grundschulen in den Ortsteilen vorgesehen hatte.

Nach einem im VS-Schulsektor so noch nie dagewesenen Aufstand von Betroffenen vollzog das Rathaus eine 180-Grad-Wende. Die zur Schließung anheim gestellten Schulen in Rietheim, Tannheim und Weilersbach wurden letztlich per Gemeinderatsbeschluss im Sommer in ihrer Existenz bestätigt.

Weilersbachs Schule ist eine Außenstelle der Schule Obereschach. Und ausgerechnet Obereschachs Schulleiter Martin Disch hatte sich im Frühjahr auf die Seite der Schließungsbefürworter gestellt. Seine Argumentationslinien befeuerten aber den Widerstand in Weilersbach nur noch mehr.

Schließlich stieg sogar ein Flugzeug auf, das über Villingen ein Transparent mit der Aufschrift hinter sich her zog: Die Schule bleibt. Die Aktion war lanciert und finanziert aus Weilersbach.

Der Ratsentscheidung zum Erhalt der Dorfschulen war eine hitzige Debatte in den Gremien vorausgegangen. Obereschachs Ortsvorsteher Klaus Martin wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung von einem Sprecher aus Weilersbach des Tabubruchs bezichtigt. Martin wird aus dem Nachbar-Ort vorgehalten, er habe sich in die Belange von Weilersbach einzumischen versucht.

Kommt es zu einer besonderen Bewerbung?

Mit dem nun eingeleiteten Schulleiterwechsel in Obereschach bricht für die Schule die Zeit der großen Zäsur an. Nicht überall lässt sich eine neue Besetzung für einen Schulleitungsposten schnell finden.

Es wird in Obereschach aber wohl Bewerbungen um die Nachfolge geben. Eine pikante Entwicklung zeichnet sich ab: Es heißt, dass sich auch potenzielle Kandidaten in Weilersbach überlegen, ihren Hut in den Ring zu werfen, um den Chefsessel der Schule künftig zu besetzen.

Martin Disch war am Montag ebenso wenig für eine Stellungnahme erreichbar wie die Grundschulen in Weilersbach und Obereschach.