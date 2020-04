von Nathalie Göbel und Matthias Jundt

Bund und Länder haben am Mittwoch die schrittweise Rückkehr in den Alltag beschlossen, nachdem nicht systemrelevante Geschäfte vor einigen Wochen geschlossen worden waren. Ab Montag dürfen Läden mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. Ein Geschäft, das weiter zu bleibt, ist der Modepark Röther in Villingen.

Mitarbeiter in anderen Filialen

In diesem befindet sich auch die größte Postfiliale Villingens. Auch die bleibt weiterhin geschlossen, wie Iris Laduch von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Postbank auf SÜDKURIER-Anfrage mitteilt. Sobald der Modepark Röther wieder für Kunden öffnen dürfe, werde auch die Post zeitnah mit einem Versatz von zwei bis drei Tagen ihre Filiale öffnen, heißt es weiter. Bis dahin werden die Mitarbeiter aus dieser Villinger Filiale zur Unterstützung in anderen Filialen in der Umgebung eingesetzt, äußert sich Laduch abschließend.

Eine Postfiliale etwa befindet sich im Elektrogeschäft Schläfke in der Sebastian-Kneipp-Straße. Dort ruht zwar der klassische Betrieb, doch auf dem Anrufbeantworter erklärt eine Stimme vom Band, dass die Postfiliale von 10 bis 12 Uhr geöffnet hat.

Eine weitere Postfiliale, die geöffnet ist, gibt es in den Erbsenlachen. Dort betreibt Cornelia Fischer-Kögel neben ihrer Hundekeks-Manufaktur eine Poststelle, die montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet hat. Abgesehen von Postbank-Dienstleistungen und Geldgeschäften bietet sie das gesamte Spektrum an, damit Pakete, Päckchen und Briefe ihre Empfänger erreichen.

Filialsuche im Internet

Bereits frankierte Päckchen, Pakete und Retouren können in den Paketshops abgegeben werden. Brief-, Paket- und Päckchenmarken sind hier auch erhältlich. Eine Übersicht der Paketshops und Filialen gibt es HIER.