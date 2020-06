Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Mehr als 60.000 Euro in knapp drei Monaten: Der neue Super-Blitzer aus Villingen-Schwenningen leistet ganze Arbeit

Seit Ende Februar soll der Enforcement Trailer in Villingen-Schwenningen für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Was sich anhört wie ein Begriff aus einem Star-Wars-Film, ist schlicht der Name für das mobile Radargerät, dass sich die Stadt im September 2019 für fast 170.000 Euro zugelegt hat. Die Zwischenbilanz zeigt: Geht es so weiter wie bislang, nimmt der Blitzer in einem Jahr etwa 240.000 Euro ein.