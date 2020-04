von Uwe Spille

Der erste Mittwochsmarkt in diesem Jahr zeigt sich von einer ungewohnten Seite. Die Marktstände wurden als Schutzmaßnahme für die Kunden auf dem Münsterplatz auf maximalen Abstand gebracht und dafür einige Stände in die Obere Straße ausgelagert. „Wir haben diese Verschiebung vom Münsterplatz in die Straßen ja immer im Dezember, wenn der Weihnachtsmarkt ist. Von da aus sehe ich das gelassen“, verdeutlicht Joachim Kreiner vom gleichnamigen Gewürzstand. Zumindest seine Geschäfte laufen sehr gut, betont er. „Ich bemerke keine Nachteile vom Standort hier in der Oberen Straße.“

Abstand halten lautet auch die Devise auf dem Villinger Wochenmark. | Bild: Hahne, Jochen

Zäh sei es gelaufen, zumindest bis gegen 10 Uhr, so erläutert Irmgard Hug mit ihrer Fisch- und Räucherware ihre Erfahrung. Der Marktmeister habe die Order herausgegeben, wer in die Obere Straße soll und wer auf dem Münsterplatz bleiben darf. So sei es nun mal, zeigt sich Irmgard Hug ergeben. „Solange das mit diesem Kontaktverbot aufrechterhalten ist, werde ich wohl hier in der Oberen Straße zu finden sein.“

Immer mehr Menschen gehen mit Mund- und Nasenschutz auf die Straße, wie diese Besucherin des Villinger Wochenmarktes. | Bild: Hahne, Jochen

Links von Hug mit einigem Abstand vor der Stadtkasse befindet sich der Käsestand von Michael Bürk, rechts von ihr direkt am Latschariplatz hat die Metzgerei Heim ihren Marktstand aufgestellt. Insgesamt sieben Marktstände sind nun in der Oberen Straße zu finden. Darunter ein Imbiss, am Straßenkreuz in der Stadtmitte. Martin Scheu, der den Imbissstand der Metzgerei Münsch aus Bad Dürrheim betreibt, ist frei heraus. „Ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so gut läuft für mich.“

Differenzierter sieht es Roswitha Brokopp mit ihrem Obst- und Gemüsestand nebenan. „Wir haben ja erst am Dienstag von der Verlegung erfahren. Da hatten wir keine Zeit, unsere Kunden zu informieren“. Zumindest merken sie und ihr Lebensgefährte Andreas Göschl, dass der Zulauf bei ihnen erheblich weniger ist. „Die Menschen sind es gewohnt, auf den Münsterplatz zu gehen, das ist eben so“. Sie hoffen, dass die Kunden dennoch kommen. Zumindest eine Kundin beschwichtigt. „Ich habe es heute Morgen schon im Südkurier gelesen, dass auch Stände in der Oberen Straße sind. Da habe ich euch dann eben hier gesucht und auch gefunden“, sagt sie. Und bis Samstag dürfte sich auch dieser Zustand eingespielt haben.