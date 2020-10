Eine gebrochene Nase schmerzte einem Beteiligten nach einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr vor einer Schwenninger Gaststätte in der Straße „Zum Mooswäldle“. Bereits in der Männertoilette des Restaurants hatte es zwischen zwei Männern Streit gegeben, der sich dann vor das Wirtshaus verlagerte und in den später rund 15 Personen verwickelt waren. Ein junger Mann schlug einem anderen mit einem Holzstück ins Gesicht und brach diesem hierbei laut Polizeiangaben die Nase. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nun gegen fünf junge Männer im Alter zwischen 18 und 32 Jahren. Was der eigentliche Grund der handfesten Auseinandersetzung war, ist noch nicht bekannt.