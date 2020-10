Mit den Ausweitungen der Kontaktbeschränkungen durch das Land vom 18. Oktober und durch den Schwarzwald-Baar-Kreis vom 16. Oktober sind neue Regeln in Kraft getreten. Hier einige Antworten zu häufigen Fragen, die in den vergangenen Tagen aufgetreten sind.

Wo gilt die vom Land verhängte erweiterte Maskenpflicht? Sie gilt nun in ganz Baden-Württemberg in den Fußgängerbereichen wie Fußgängerzonen, Marktplätze und überall, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Auch in den für den