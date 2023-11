Mit einem Paukenschlag endete die Ortschaftsratssitzung im Obereschacher Rathaus: Ortsvorsteher Klaus Martin gab öffentlich bekannt, dass er bei den Kommunalwahlen im Juni 2024 nicht mehr für das Amt eines Ortschaftsrates und für das Amt des Ortsvorstehers kandidieren werde.

“Nachdem ich bereits im März dieses Jahres bekannt gegeben habe, dass ich nicht mehr für den Gemeinderat und für den Kreistag kandidieren werde, ist es jetzt an der Zeit, auch für die Wahlen in Obereschach Klarheit zu schaffen. Obwohl ich mein Amt als Ortsvorsteher mit Leib und Seele wahrnehme, bin ich zu der Entscheidung gekommen, nach 20 Jahren nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren. 20 Jahre durfte ich – mit großem Vertrauen der Wählerinnen und Wähler ausgestattet – gemeinsam mit den Mitgliedern des Ortschaftsrates die Entwicklung unseres Dorfes mitgestalten und prägen. Dafür danke ich recht herzlich“, so Martin.

Sein Dank galt nicht nur den Kolleginnen und Kollegen im Ortschaftsrat und den Bürgern für die konstruktive Zusammenarbeit und für das faire Miteinander, sondern auch den örtlichen Vereinen und Institutionen sowie den Oberbürgermeistern, den städtischen Mitarbeitern und den städtischen Gesellschaften. „Die zielführenden Diskussionen werden mir in Zukunft sehr fehlen“, so Martin abschließend.

In der Sitzung stellte sich im weiteren F. Islyam als Nachfolgerin von Gisela Bartler, der bisherigen Reinigungskraft im Rathaus, vor, bevor sich das Gremium noch einmal mit der Beschaffung von Ersatzgeländern entlang des Kirchbergs befasste. Schnell einig war sich der Rat mit einem 20 Meter langen Teilstück zum Preis von rund 2000 Euro. Bei einem weiteren Teilstück wollen sich die Ortschaftsräte überlegen, ob das Geländer auch durch eine Heckenbepflanzung ersetzt werden kann.

Zur Diskussion stand auch die Sanierung des Eingangstores und des Giebels am Geräteschuppen beim Friedhof. Bevor die Räte diesem Unterfangen ihre Zustimmung erteilen, wollen sie sich vor Ort noch einmal darüber informieren, was notwendig ist. Und wenn das Gremium schon vor Ort ist, will es sich auch darüber Gedanken machen, wie ein rollstuhlgerechter Eingang zur Kirche und zum Friedhof geschaffen werden kann.

Ortsvorsteher Martin gab bekannt, an welchen Stellen Schilder zum Winterdienst aufgestellt werden sollen und dass die angeregte Bestückung des Rathausdaches mit einer Photovoltaik-Anlage derzeit grundsätzlich geprüft werde, bevor er seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik bekannt gab.