Bei einer kleinen Feier im kleinen Festsaal der Grundschule verabschiedete sich Rektor Martin Disch nach 40-jähriger Lehrtätigkeit, davon die meiste Zeit in Obereschach, und siebenjähriger Schulleiterzeit an der Obereschacher Grundschule von seinen engsten Wegbegleitern.

Zu diesen zählten neben Ortsvorsteher Klaus Martin, den Reinigungskräften, Hausmeistern und Sekretärinnen auch der ehemalige Schulamtsdirektor Klemens Auberle und seine Vorgänger als Schulleiter, Hans-Günter Weiler und Günter Schilling. Aber auch eine Schülergruppe unter der Leitung von Olga Kizmann verabschiedete ihren Rektor musikalisch.

Martin Disch zeichnete noch einmal seine langjährige Laufbahn als Pädagoge nach und betonte, dass für ihn nun 40 beglückende Jahre zurück lägen, von denen er keinen Tag missen mochte. Als Vertreter des staatlichen Schulamtes dankte Markus Kreilinger dem scheidenden Rektor für seine langjährige pädagogische Tätigkeit, insbesondere auch für Kinder mit einer Behinderung. Er hob aber auch die große Leidenschaft von Martin Disch hervor, zweimal in der Woche während der großen Pause für die Schüler Waffeln zu backen und diese dann zu verkaufen, was einen Gewinn von rund 60 000 Euro eingebracht und an Organisationen für behinderte Kinder gespendet wurde. Kreilinger überreichte Disch die Urkunde zum Ruhestand und ein Buchgeschenk.

Ortsvorsteher Klaus Martin dankte Disch für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen ihm, der Ortsverwaltung und dem Ortschaftsrat und betonte, dass Disch in einer Phase gravierender Veränderungen, als die Obereschacher Schule von einer Werkrealschule in eine Grundschule umgewandelt wurde, diese Herausforderung mit viel Motivation und Feingefühl, mit großem Optimismus und zündenden Ideen angenommen habe. Er dankte Disch auch dafür, dass er bereit war, der Carl-Orff-Schule Räumlichkeiten für eine Ausgliederung nach Obereschach zur Verfügung zu stellen.