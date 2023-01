Wer öfter im Bereich der Kreuzung Peterzeller Straße/Sebastian-Kneipp-Straße unterwegs ist, kennt es schon: Schwere Lastwagen fahren über die kleine Brücke über die Brigach, obwohl ein Schild ausdrücklich darauf hinweist, dass das für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen tabu ist.

Stahlträger sind fast 70 Jahre alt

Die Brigachbrücke gilt als derzeit größter Sanierungsfall der städtischen Brücken. Und das schon lange: Ende 2018 war festgestellt worden, dass die Stahlträger der Brücke, Baujahr 1957, stark von Rost zerfressen sind. Durften bis dahin noch 45 Tonnen schwere Fahrzeuge über die Brücke fahren, wurde das Gewicht erst auf 7,5 und später auf 3,5 Tonnen beschränkt.

Mehr als 3,5 Tonnen schwere Fahrzeuge dürfen die Brücke eigentlich nicht befahren. Tatsächlich wird das Verbot längst nicht von jedem Brummifahrer beachtet. | Bild: Hahne, Jochen

Anfang Dezember hatte Bürgermeister Detlev Bührer angekündigt, dass eine Höhenbegrenzung kurzfristig dafür sorgen soll, dass Schwerlastverkehr die Brücke gar nicht erst passieren kann. Bislang ist davon allerdings noch nichts zu sehen. Wie schon bisher wird die Straße an der Stelle durch Warnbaken in ein Nadelöhr verwandelt.

„Die bauliche Höhenbegrenzung wird durch die TDVS hergestellt und ist in Bearbeitung. Diese wird voraussichtlich Ende Januar aufgestellt“, sagt Oxana Zapf von der städtischen Pressestelle auf Anfrage. Die Aufstellung sei wegen ausstehender Materiallieferung sowie Feiertagen und Urlaub nicht im Dezember erfolgt. Die Begrenzung werde durch den Schlossereibetrieb der Technischen Dienste TDVS mittels verzinktem Stahl hergestellt.

Warnmarkierungen und Schilder

Diese wird mit Warnmarkierungen beklebt und es werden die notwendigen Schilder angeschraubt. Der Schwerlastverkehr werde schon seit Langem über Beschilderung darüber aufmerksam gemacht, dass die Brücke nicht über 3,5 Tonnen befahren werden darf.

Die in die Jahre gekommene Brigachbrücke gilt als stark sanierungsbedürftig. | Bild: Göbel, Nathalie

Und Auswärtige? Auch diese würden seit Langem schon über die Beschilderung darauf hingewiesen, dass die Brücke nicht mit einem Schwerlasttransport über 3,5 Tonnen befahren werden darf.

Tafeln warnen vor Beschränkung

Zusätzlich würden zusätzlich Tafeln mit dem Hinweis einer Höhenbegrenzung an den verschiedenen Kreuzungspunkten aufgestellt, so dass der Schwerlastverkehr noch anderweitig abbiegen kann. An den vorhandenen Beschilderungen würden zusätzliche Hinweise angebracht.