von Roland Dürrhammer

Zwei private Baulücken und keine Leerstände, das ergab die Ortentwicklungsstudie für den Stadtbezirk Marbach. Was soll mit dem Ergebnis passieren und was wird daraus? Diese Frage stellten sich nun die Ortschaftsräte und Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple.

Zwei Standorte in der Auswahl

„Wir werden uns verstärkt mit dem Thema seniorengerechtes Wohnen beschäftigen“, gab Kern-Epple am Donnerstagabend in der Sitzung des Ortschaftsrates in der Turn- und Festhalle bekannt. In nichtöffentlicher Sitzung im Mai waren die zwei Standorte Straßburger Straße 3 und das Grundstück im südlichen Bereich des Forellenweges diskutiert und favorisiert worden. Beide Grundstücke sind in städtischer Hand. Welches Grundstück es nun werden soll, wurde nun im Gremium besprochen.

Zwei Varianten machbar

In der Straßburger Straße 3 wären zwei Varianten möglich. Auf dem städtischen Grundstück sind acht Wohneinheiten realisierbar. Durch den Ankauf eines angrenzenden Grundstückes, das sich im Privatbesitz befindet, wäre aber auch eine Bebauung mit zwölf Wohneinheiten und einer Tiefgarage machbar. Das Gebäude wird derzeit von Vereinen als Lagerfläche benutzt und die Talbachhexen haben dort ihr Hexenstüble. Zudem müsste das Gebäude bei einer Weiternutzung aufwändig saniert werden. Beim Forellenweg wäre ein vorhabenbezogener Bebauungsplan notwendig.

Wieder Häuser für Familien

Auf Anregung von Ortschaftsrat Bernd Lohmiller wurde die Aufnahme der Verhandlungen über den Kauf des angrenzenden Grundstückes in den Beschlussantrag mit aufgenommen. Nach kurzer Beratung entschied sich der Rat mehrheitlich für den Standort Straßburger Straße. Kern-Epple bedanke sich beim Ortschaftsrat für die zukunftweisende Entscheidung. „Für Bürger und Bürgerinnen im Ort, die allein oder zu zweit in einem großen Haus leben, wird der Umzug innerhalb des Ortes in eine seniorengerechte Wohnung leichter fallen und sie verlieren nicht den Bezug zum Ort“, so Kern-Epple. Damit würden wieder Häuser für Familien frei.

Alternative für Vereine wird gesucht

Der erste Schritt in Richtung „seniorengerecht Wohnen“ ist getan und könnte nach vorsichtiger Schätzung von Kern-Epple in drei Jahren Realität werden. Für die Vereine, die das Gebäude derzeit nutzen, wird nach einer Alternative gesucht.