von Roland Dürrhammer

„Wenn alles so zügig gelaufen wäre wie das, was wir in den vergangenen 13 Wochen geschafft haben, dann hätten wir unseren Kunstrasen schon viel früher gehabt“, betont Matthias Konegen, Vorsitzende des Fußballvereins (FV) Marbach. Seit 2015 laufen die Planungen bei den Kickern, um aus dem einstigen Hartplatz einen Kunstrasenplatz zu machen. „Allerdings hätten wir dann nicht das, was jetzt verlegt wurde. Nämlich einen Belag ohne jegliches Granulat mit einem doppelten Anteil an Kunststoff„, schwärmt Konegen.

Diese Mehrkosten lohnen sich

„XL Turf Pro“ heißt der aus der Schweiz stammende Kunstrasen. Er ist der erste in der Form verlegte Rasen in der Region. „Die 80 000 Euro Mehrkosten sind auf die Zukunft gesehen nachhaltig angelegt“, versichert Konegen. Es entstünden keine jährliche Unterhaltskosten für die Befüllung mit Granulat, der Kunstrasen sei wintertauglich und vor allem komme es nicht zu einer Anhäufung von Granulat nach Starkregen. Ein weiterer Vorteil: „Als Pflege reicht ein Absaugen des Platzes und die Bewässerung an heißen Sommertagen“, so Konegen.

Am 22. Oktober um 17 Uhr war es soweit: Die Bambini des FV Marbach durften als Erste den Kunstrasenplatz zum Training betreten, danach die Damen- und die Herrenmannschaft. „Die Freude war riesengroß und alle waren begeistert vom neuen Platz“, bestätigt Konegen. Wenn das Wetter so weiter mitmache, werde die Fachfirma für die Linien sorgen. Die zahlreichen Helfer, Corona bedingt nur in Kleinstgruppen, werden sich um die Pflasterungen um den Platz und den Zaunbau kümmern.

Wenn alles fertig ist, präsentiert sich der FV Marbach nicht nur mit einem neuen Kunstrasenplatz, sondern auch mit einer Tribüne für 500 Besucher und einer neuen, überdachten Fläche mit Photovoltaikanlage am Vereinsheim. „Für Marbach bedeutet das eine absolute Aufwertung im Sportbereich und die Sporthalle wird entlastet, weil länger im Freien trainiert werden kann“, sagt Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple. Sie bewundere den Verein, was dieser trotz Corona alles leiste und wie die Mitglieder immer wieder neue Ideen entwickeln, um alles zu finanzieren zu können. „Es ist nicht nur ein Projekt für den FV, sondern auch der Kindergarten und die Schule mit den Bundesjugendspielen können den neuen Platz nutzen – und wie könnte man die Kinder besser im Ort halten“, so Kern-Epple.

Dankbar für jede Spende

Mit zur Finanzierung des Projekts tragen Rasenpatenschaften, Spenden, Werbung und das Crowdfunding einer Villinger Bank bei. „Wir sind dankbar über jede Spende, die bei uns eingeht“, sagt Konegen. 93 ehrenamtliche Helfer haben seit Baubeginn am 3. August bereits 3500 Arbeitsstunden geleistet.