Es war eine ziemlich kalte Nacht am Montagmorgen. Gegen 4 Uhr traf die Polizei einen Mann in der Villinger Bahnhofsstraße an, der mutmaßlich auf dem Gelände des Villinger Bahnhofs eine Mülltonne in Brand gesetzt hatte.

35-Jähriger friert

Die Begründung sei sehr „einfallsreich“ gewesen, heißt es im Pressebericht, aber vielleicht war sie nur ehrlich: Der 35-Jährige gab an, dass er gefroren und deswegen das wärmende Feuer gelegt habe. Die Beamten nahmen dem Mann sein Feuerzeug ab und zeigten ihn wegen Sachbeschädigung an.

Angebote nur in Schwenningen

Hintergrund: In Villingen fehlt für die kalte Jahreszeit eine Wärmestübe. Die Obdachlosenunterkunft und die Wärmestube der Arbeiterwohlfahrt befinden sich in VS-Schwenningen. Den Weg dorthin scheuen aber viele Obdachlose.