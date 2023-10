Ein aggressiver Fußgänger hat auf der Straße Alte Herdstraße ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte sei am Dienstagmittag gegen 12 Uhr an eLautinem Zebrastreifen gestanden, ohne diesen zunächst erkennbar überqueren zu wollen. „Als eine 29-Jährige mit ihrem Auto an ihm vorbeifuhr, schrie er der Frau hinterher, die daraufhin anhielt“, schreibt die Polizei.

Treten, schimpfen, beleidigen

Der Mann sei an ihr Auto gekommen und habe zunächst mehrfach gegen die Beifahrertür getreten. Dann ging er laut der Mitteilung um das Fahrzeug herum auf die Fahrerseite und trat gegen den Außenspiegel. Anschließend habe er die Frau beschimpft und mit Gesten beleidigt, bevor er verschwand. Am Auto hinterließ er einen geschätzten Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können und bittet diese, sich unter 07720 8500-0 zu melden.