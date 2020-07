Die Stadtverwaltung hat jetzt die Planung für die Sanierung und Umwidmung des ehemaligen Kasernengeländes „Mangin“ mit konkreten, und zum Teil überraschenden Nutzungsvorschlägen präzisiert. Die Vorschläge werden am Dienstag im Technischen Ausschuss des Gemeinderates erstmalig vorgestellt und beraten.

Die Stadt möchte noch in diesem Jahr das zwischen Kirnacher-, Wald-, Pontarlier- und Richthofenstraße gelegene ehemalige Kasernenareal, das jetzt Quartier „Oberer Brühl„ heißt, vom Bund kaufen. Für die Ermittlung des Kaufpreises aber muss die Stadt genau definieren, welche Nutzungen auf dem Sanierungsgebiet vorgesehen sind. Kaufpreismindernd sind dabei vor allem Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, also für den sogenannten „Gemeinbedarf“ bestimmt sind. Für jede Gemeinbedarf-Einrichtung gibt es einen Nachlass von 350 000 Euro auf den Kaufpreis des Grundstücks. Das Planungsamt der Stadt hat dafür nun entsprechenden Vorschläge ausgearbeitet, die vom Gemeinderat beschlossen werden müssen, bevor es in die Kaufverhandlungen geht. Nach dem vorliegenden Konzept würde sich der Grundstückspreis von 6,1 Millionen Euro, den den die Stadt an den Bund zahlen müsste, auf 457 000 Euro reduzieren.

Während die Nutzung des Geländes für die Stadtverwaltung bereits am 11. März beschlossen – und dabei das ehemalige Konzept zur „Bündelung der Stadtverwaltung„ auf dem Grundstück aus politischen Motiven deutlich abgespeckt und verwässer wurde – muss der Rat jetzt im nächsten Schritt die Nutzung der „Gemeinbedarfsflächen“ definieren.

Dabei geht es unter anderem auch um die denkmalgeschützten Gebäude an der Kirnacher Straße: das ehemalige Offizierskasino oder die einstige Waffenmeisterei und das Pferdelazarett der Kaserne, die zu Kaisers Zeiten 1913 errichtet wurden. Dafür macht nun das Planungsamt folgende Nutzungsvorschläge: