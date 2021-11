Die Stadtverwaltung will die Hundesteuer empfindlich verteuern. Am kommenden Mittwoch, 10. November, berät dazu ein Ausschuss des Gemeinderats.

Ein Hund kostete pro Jahr seinen Halter 120 Euro an städtischer Steuer. Der Betrag soll sich nun ändern. Zehn Prozent plus heißt die Vorgehensweise, macht künftig 132 Euro, informiert das Rathaus die Räte vorab zu den Vorstellungen innerhalb der Stadtverwaltung.

Für die Hundesteuer gibt es Unterschiede bei den Vierbeinern

Der Zweithund wird im Oberzentrum besonders stark besteuert. Wurde dafür bislang eine jährliche Abgabe an die Stadtkasse in Höhe von 240 Euro aufgerufen, so sollen nunmehr 264 Euro fällig werden.

Abgesehen vom Ersthund und vom Zweithunde gibt es in Villingen-Schwenningens Hundebesteuerungssystem außerdem die Kategorisierung der besonderen Hunde. Diese kosten teilweise nichts. Zum Beispiel die Jagdhunde. Sie sollen gemäß eines Gemeinderatsentscheids vom Sommer steuerfrei gehalten werden dürfen.

In der seinerzeitigen Sitzung hatten sich Räte zu Wort melden dürfen, die offenkundig selbst jagen und eine Freistellung von Jagdhunden einforderten. das Gremium folgte damals ohne lange Debatte diesen Vorstellungen. Allerdings darf nicht jeder seinen Hunde zum Jagdhund deklarieren. Für solche Tiere müsse unter anderem eine so genannte Brauchbarkeitsprüfung nachgewiesen werden, erklärt nun die Stadtverwaltung.

Das steckt hinter den Tarifanhebungen

Ab Januar 2022 sollen die neuen Hundesteuersätze in Villingen-Schwenningen gelten. Zuletzt sei die Hundesteuersatzung 2003 geändert worden, heißt es abschließend von der Verwaltung. Die Tarifanhebungen ordnet die Verwaltung in ihre Bemühungen um die allgemeine Haushaltskonsolidierung ein.