von Uwe Spille

Da prangt auf dem großen Platz vor dem Riettor ein hübsches Kreidegemälde, über Nacht entstanden. Die Erdkugel, dazu gezeichnet eine Spritze und viele Sprüche. Nicht nur die Menschen sind krank, heißt das, sondern auch die Erde an und für sich. Weil der Mensch sie krank macht. Durch zu viel Treibhausgase, Abholzung und Umweltzerstörung.

Und eigentlich hatten die Künstler vor, ihre malerische Aktion bei Tageslicht durchzuführen, gehören sie ja der Ortsgruppe „Extinction Rebellion“ an, was so viel heißt wie „Aufstand gegen das Aussterben“. Diese Aktionsgruppe möchte, schärfer noch als die Fridays for Future Bewegung, auf den in baldiger Zukunft drohenden Klimakollaps hinweisen. Und geht dabei normalerweise auch mit drastischen Methoden in die Öffentlichkeit. Blockiert beispielsweise ganze Straßen und lässt verärgerte Autofahrer im Stau stehen, um auf das dringend notwendige Umdenken in der Energie- und Verkehrspolitik und das allgemeine Verhalten der Gesellschaft, die so gerne mobil ist, auf Kreuzfahrt geht und zu nichtigen Anlässen das Flugzeug besteigt, hinzuweisen. Normalerweise. Aber was ist in diesen Zeiten schon normal?

Man habe schlicht Angst gehabt, sich mit der Ordnungsmacht anzulegen, erhält man von den jungen Leute zur Antwort auf Nachfrage, warum die Kunstaktion, geplant am Mittwoch, auf die Nacht zuvor verlegt wurde. Fünf Menschen in einer Gruppe, die öffentlich den Vorplatz der Volksbank bemalen, das hätte wohl Aufsehen erregt. Und Geldbußen gebracht. Für die jungen Leute kaum zahlbar. Und so sei man eben nachts angerückt und habe die Mahnung an die Bevölkerung hinterlassen. Rebellion sieht zwar ein wenig anders aus, sinniert man für sich. Doch was zählt, ist der gute Wille. Auf dass die Politik auch nach der Krise Menschen, besonders die jungen, schützen mag. Für die Zukunft, gegen die Folgen einer wissenschaftlich klar belegten Klimakatastrophe.