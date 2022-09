Am vergangenen Wochenende wurden zwei Frauen belästigt, was die Polizei aber erst jetzt bekanntmacht.

Einer der Vorfälle ereignete sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr. Ein unbekannter Mann belästigte laut Polizeimeldung eine Frau im Villinger Wohngebiet Wöschhalde, als sie sich zum Sonnenbaden auf dem Fußballplatz hinter der Haslachschule aufhielt. Der etwa 35- bis 40-jährige Täter, der zunächst in ihrer Nähe auf einer Bank gesessen hatte, näherte sich und berührte die Liegende unsittlich. Durch Fußtritte konnte die Frau den Mann von sich weghalten und es gelang ihr, wegzurennen.

Auffallend ungepflegt

Die Frau beschrieb den Täter als etwa 1,80 Meter groß, von gedrungener Gestalt mit Bauchansatz, er hatte ein auffällig ovales Gesicht mit runden Augen, sehr kurze, dunkelblonde bis graue Haare, trug einen Drei-Tage-Bart und war von auffallend ungepflegtem Erscheinungsbild.

Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Hose mit Seitentaschen und einem blau-grauen T-Shirt. Er führte einen großen Rucksack mit mehreren Fächern und Reißverschlüssen mit sich. Hinweise zum Täter erbittet die Kriminalpolizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721/601-0.

Zweiter Fall am Samstag

Einen Tag zuvor war es zu dem weiteren Vorfall gekommen. Am Samstag gegen 6 Uhr bedrängte laut Polizei ein unbekannter Mann eine Frau in der Bleichestraße. Die Frau ging in Richtung Bertholdstraße und blieb an einer Fußgängerampel stehen. Dort näherte sich von hinten ein angetrunkener Mann und sprach sie an. Sie reagierte darauf nicht, überquerte die Kreuzung und ging weiter in Richtung Großherzog-Karl-Straße, meldete die Polizei. Der Unbekannte folgte ihr und hielt sie auf Höhe des Hauses Nummer 12 am Arm fest.

Frau ruft nach Hilfe

Die Angegriffene wehrte sich und es kam zu einem Gerangel, bei dem beide zu Boden fielen. Die Frau rief nach Hilfe und trat nach dem Unbekannten, der sie weiter bedrängte. Als ein durch die Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam gemachter Zeuge zu Hilfe eilte, ließ der Angreifer ab und verschwand in Richtung Großherzog-Karl-Straße.

Zu diesem Täter gibt es folgende Beschreibung: etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, athletisch, mittellange Haare mit Mittelscheitel, er sprach mit Akzent.

Der Täter trug ein Kapuzenpulli um die Schulter, dunkle Jeans und ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck. Ein Zeuge verfolgte den Angreifer bei seiner Flucht. Die Kriminalpolizei bittet diesen Zeugen, sich bei ihr unter der Rufnummer 07721/601-0 zu melden. Auch weitere Beobachtungen und Hinweise zum Vorfall können unter dieser Telefonnummer gemeldet werden.