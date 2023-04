Einer dieser Berufe, der von Männern dominiert ist, ist der des Landschaftsgärtners. Dort heißt es nicht nur bunte Blumen, Stauden und Gehölze zu pflanzen. Es gilt auch mit schweren Geräten und Maschinen zu hantieren und kräftig anzupacken, um Mauern zu setzten oder Wege zu pflastern.

Ist dieser Beruf tatsächlich auch etwas für jungen Frauen? Am Girls‘ Day erzählen Schülerinnen in zwei Betrieben aus der Region, was sie antreibt, vielleicht einmal Landschaftsgärtnerin zu werden.

Fünf Schülerinnen sind dabei

Bei Garten Halter in Rietheim sind es fünf Schülerinnen, die den Tag nutzen, um sich einen ersten Einblick über das Berufsbild zu verschaffen. Draußen in der freien Natur zu arbeiten, die Freude bei den Gartenarbeiten zu Hause, das geben alle fünf als Grund an, mal hinzuschnuppern.

Viel vom Opa abgeschaut

Lara Edeler aus Schwenningen sieht man an ihrem Gärtnerinnen-Outfit an, dass sie nicht zum erstem Mal einen Spaten in der Hand hat. „Beim Opa habe ich gesehen, wie er seinen Garten selbst gestaltet und angelegt hat“, erklärt Edeler.

Birgit Halter und Berthold Schuhmacher erklären den Schülerinnen Lara Bucher, Lara Edeler, Lena Basler und Luise Graf (von links) beim Girls‘ Day, worauf man beim Arbeiten mit dem Aufsitzmäher achten muss. | Bild: Roland Dürrhammer

Ganz selbstverständlich nimmt sie Platz auf dem Aufsitzmäher, um wie alle fünf Mädchen, ein Stück Wiese zu mähen.

Mit dem Radlader

Immer mit dabei ist Berthold Schuhmacher von der Firma Halter, damit das Schnittbild auf der Kundenwiese schlussendlich auch wirklich passt. „Anfangs waren die Mädchen noch etwas zurückhaltend, als es galt auf der Baustelle der Nachsorgeklinik in Tannheim Radlader und Bagger zu fahren“, sagt Birgit Halter, die die Mädchen an dem Tag betreut.

Die Ausbildung Die Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin oder zum Landschaftsgärtner ist dual angelegt. Man verbringt nicht nur viel Zeit im Ausbildungsbetrieb unter freiem Himmel, sondern auch in der Berufsschule. Dort erlangt man das theoretische Wissen für den Beruf, von Themen wie Arbeitssicherheit und Umweltschutz über Biologie und Pflanzenkunde bis hin zur Frage, wie ein Betrieb überhaupt aufgebaut ist. Außerdem gibt es überbetriebliche Lehrgänge, wo angehende Landschaftsgärtner beispielsweise lernen, wie sie mit der Motorsäge umgehen, wie ein Bagger bedient wird oder wie man Natursteine verarbeitet. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es zum Meister, Techniker, Fachagrarwirt oder die Möglichkeit mit dem Abitur unter anderem Landschaftsarchitektur oder Freiraumplanung zu studieren.

Zurück im Betrieb in Rietheim fertigen die Schülerinnen als Erinnerung an den Tag eine Tasche aus Moos und Drahtgeflecht, die anschließend noch mit Frühblühern bepflanzt wurde.

Birgit Halter (Mitte) fertig am Girls´Day mit Lara Edeler (links) und Lara Bucher Taschen aus Moos und Drahtgeflecht, die mit Frühblühern bepflanzt werden. | Bild: Roland Dürrhammer

Hochbeet befüllen

Bei der Firma Wildigarten aus Villingen rücken zwei Mädchen nach der Betriebsbesichtigung gleich ab auf die Baustelle. Ein Hochbeet muss bei einem Kunden befüllt und bepflanzt werden.

Da passt so mancher Kubikmeter Erde auf die Drainageschicht. Nicki Kaltenbach aus Schwenningen ist kräftig mit der Schaufel zugange, um die Erde im Hochbeet zu verteilen, die Ann-Christin Bayer von Wildigarten mit der Schubkarre anliefert.

Ann-Christin Bayer (rechts) ist seit letztem Jahr Landschaftsgärtnerin bei Wildigarten und bringt Nicki Kaltenbach beim Girls´Day die Erde für das Hochbeet. | Bild: Roland Dürrhammer

Kein Problem mit schweren Maschinen

Bayer hat ihre Lehre als Landschaftsgärtnerin bei Wildigarten 2022 abgeschlossen. „Drei Jahre hat die Ausbildung gedauert und es ist absolut mein Traumberuf“, sagt sie.

Die zierliche junge Frau kann kräftig anpacken. Große, schwere Maschinen zu bewegen sei kein Problem für sie, und die männlichen Kollegen akzeptieren sie als Frau in einem typischen Männerberuf.

Klare Empfehlung für diesen Beruf

„Ich kann den Mädchen nur empfehlen, den Beruf zu erlernen“, schwärmt Bayer. Sie hat schon eine genaue Vorstellung, wie es im nächsten Jahr weiter geht: „Ich möchte den Techniker und Meister machen und gehe dazu für zwei Jahre nach Bayern.“

Was Niki Kaltenbach nach dem Schulabschluss im Jahr 2024 machen wird, ist noch offen. „Ich nutze die Ferien, um verschiedene Praktika zu machen“, sagt die 16-Jährige. Sie sei bereits in einem Tierheim, in einem Hotel und einer Buchhandlung gewesen. Ein Ferienjob im Klinikum folge noch.

Gleich mit anpacken

Das zweite Mädchen auf Schnupperkurs ist die 14-jährige Delila Grauer aus Bodelshausen bei Hechingen. „Mein Berufswunsch ist Landschaftsgärtnerin und ich nutze den Girls‘ Day, um in einen anderen Betrieb hinzuschauen“, sagt Grauer.

Ihr Vater ist auch Gärtner. Dass sie sicher mit der Schaufel umgehen kann, erkennt man beim Abladen der Erde für das Hochbeet von der Ladepritsche des Kleinlasters.

Gleich mit anpacken möchte Delila Grauer (rechts) am Girls´Day bei Wildigarten und hilft Landschaftsgärtnerin Ann-Christin Bayer beim Beladen der Schubkarre mit Erde. | Bild: Roland Dürrhammer

Für sie sei es wichtig gewesen, gleich mit anzupacken und auch die ersten Regentropfen konnten sie nicht abschrecken. Über die Homepage zum Girls‘ Day habe sie den Platz bei Wildigarten gefunden. Alle anderen seien schon vergeben gewesen.

Betriebe hoffen auf mehr Frauen

Sowohl bei Halter und Wildi, die beide seit Anfang an beim Girls‘ Day mitmachen, ist es wichtig, den Mädchen den Beruf in der relativ kurzen Zeit näherzubringen. „Oft vergeht noch viel Zeit, vom Girls‘ Day bis zum Zeitpunkt, an dem sich die Mädchen für einen Berufszweig entscheiden und wir hoffen, dass sie dran bleiben, denn der Beruf ist auch für Mädchen geeignet“, betont Claudia Wildi.

Azubis zu finden wird immer schwieriger

Bei Wildigarten arbeiten vier Frauen und bei Halter Garten mittlerweile fünf, die dort die Hälfte der Mitarbeiter ausmachen. Es sei wichtig, mit solchen Angeboten im Gespräch zu bleiben, denn es werde, wie in vielen Branchen, immer schwieriger, Auszubildende zu bekommen.

