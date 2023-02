Im Halbfinale des Deutschen Gastro-Gründerpreises 2023 hat sich Gastronomin Luisa Zerbo aus Villingen-Schwenningnen mit ihrem Gastrokonzept durchgesetzt und zusammen mit fünf anderen Gründern aus der Gastronomieszene den Einzug ins Finale geschafft. Zerbo konnte im Halbfinale eine Fachjury mit der Vorstellung ihres Brunchcafés mit Patisserie „oni&lu“ überzeugen.

Das Finale findet am 10. März im Rahmen der Internorga in Hamburg statt, einer internationalen Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie, die sich sich an die Branchen Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien richtet.

Das erwartet den Gewinner

Den sechs Finalisten des Gründerwettbewerbs winken im Finale attraktive Preise aus der Gastrobranche, wie zum Beispiel Gründerpakete, ein spezielles Kassensysteme oder die Mitgliedschaften in einem Gastronetzwerk. Der Erstplatzierte erhält darüber hinaus 10.000 Euro Preisgeld und eine 40-stündige Beratung durch den Leaders Club Deutschland.

Faire Plattform für Handwerk und Mitarbeiter

Vor nicht ganz einem Jahr hat Luisa Zerbo, Koch- und Backbuchautorin, Influencerin und bekannt aus der TV-Sendung „The Taste“, ihre Liebe zum Konditorenhandwerk und zu süßen Leckereien und Produkten zum Beruf gemacht und ihr Brunchcafé mit Patisserie „oni&lu“ im Gartencenter Späth eröffnet.

Ihre Kunden verwöhnt sie dort mit ausschließlich hausgemachten Törtchen, Macarons, Frühstück, Suppen, Bowls und Superfood-lastigen Getränken. Mit ihrem 16-köpfigen Team serviert sie kreative, international inspirierte Cross-over-Küche mit regionalem Touch für eine kunterbunte Zielgruppe.

Dem Handwerk wieder eine Plattform zu bieten, in einem Unternehmen mit wirtschaftlich tragfähigem Geschäftsmodell, das seine Mitarbeiter fair entlohnt und behandelt, sei Luisa Zerbos Antrieb gewesen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, so heißt es in einem Steckbrief zur Gründerin im Rahmen des Wettbewerbs. „Ich möchte, dass alle happy zur Arbeit kommen“, beschreibt Zerbo dort ihre Motivation, einen Ort zu schaffen, der all ihre Werte und Vorlieben repräsentiert.

Dieses Konzept hat nun auch bei der Gründerpreis-Jury Eindruck hinterlassen und Luisa Zerbo in das Finale geführt. Der SÜDKURIER wird über den Ausgang des Wettbewerbs informieren.