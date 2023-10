Im Juni dieses Jahres hat die Noerpel-Gruppe ihr neues Speditionsterminal in Villingen-Schwenningen offiziell eröffnet – bereits seit 2013 ist die Noerpel-Gruppe mit einem Speditionsstandort in Villingen-Schwenningen präsent. Mit dem modernen Neubau ersetzte Noerpel die bisher genutzte Anlage in unmittelbarer Nähe, deren Kapazitäten nicht mehr ausreichten. „In unserem neuen Terminal bieten wir unseren Kundinnen und Kunden hochwertige Speditions- und Fullservice-Dienstleistungen an“, sagte Niederlassungsleiter Darko Ilic jetzt anlässlich eines Besuches von Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das berichtet die Kammer in einer Pressemitteilung.

Der IHK-Hauptgeschäftsführer gratulierte Darko Ilic zum neuen Standort mit dem Neubau, der die umweltbewusste Firmenkultur unterstreiche. So wurde umfangreich in moderne Gebäudetechnik und effiziente Energielösungen investiert. Thomas Albiez unterstrich bei seinem Besuch die grundsätzliche Bedeutung der Logistikbranche für die Wirtschaft insgesamt. „Ohne eine funktionierende Logistik bewegt sich in unserer hocharbeitsteiligen, ineinander verzahnten Wirtschaft nichts mehr. Investitionsgüter wie auch Güter des täglichen Bedarfs müssen transportiert werden, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Außerdem schaffen und sichern unsere Logistiker eine Vielzahl an hochqualifizierten Arbeitsplätzen.“

Mehr als 2000 Quadratmeter nutzt das Noerpel-Team als Bürofläche. Das rund 100-köpfige Noerpel-Team in Villingen-Schwenningen organisiert vor allem für Unternehmen aus der Elektro- und Automobilbranche oder auch dem Maschinenbau umfangreiche Transportlösungen. „Die Lieferketten der Hersteller und Zulieferbetriebe sind teilweise sehr komplex“, erklärt Niederlassungsleiter Darko Ilic. „Wir unterstützen die Unternehmen mit nationalen wie internationalen Transportleistungen.“

Thomas Albiez würdigte zudem das Ausbildungsengagement von Noerpel. „Deutschlandweit herrscht großer Fachkräftemangel und Unternehmen suchen händeringend nach Nachwuchs. Unsere Betriebe bieten vielen jungen Menschen durch ihre Ausbildungsangebote optimale Möglichkeiten für die persönliche Entwicklung.“ Auch die Noerpel-Gruppe stelle ein breites Ausbildungsangebot zur Verfügung. Noerpel in Villingen-Schwenningen bildet derzeit zehn Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen sowie einen Fachlageristen aus.

Niederlassungsleiter Darko Ilic ist bei der IHK ehrenamtlich engagiert als Mitglied der Vollversammlung und hat somit Mitverantwortung für die regionale Wirtschaft übernommen. Es sei essenziell wichtig, so Thomas Albiez, dass auch Mittelständler aus dem Dienstleistungssektor eine Stimme erhalten.