Von aktuellen Ankündigungen kann hier keine Rede mehr sein. Daher fragt man sich: Hat man dieses schon so alte Informationsmedium einfach vergessen?

Wer sich über ausgehängte Plakate zu bevorstehenden Veranstaltungen informieren möchte, der kommt auch in Villingen immer noch an den Informationssäulen an Straßen und Plätzen nicht vorbei. Sie wirken wie aus der Zeit gefallen, diese