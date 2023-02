Das Nightgroove-Festival in Villingen findet in diesem Jahr zwar nicht statt. Doch der Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte will diese Lücke im Veranstaltungskalender schließen, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit der Volksbank veranstalten die Lions am Samstag, 29. April, die erste Lionsnight in Villingen. Im Atrium der Volksbank in Villingen, zuletzt eine der Top-Locations des Nightgroove, soll ab 22 Uhr wieder getanzt, gefeiert und die Nacht zum Tag gemacht werden. Außerdem werden die Lions-Freunde zusammen mit ihrer Nachwuchsorganisation, den Leos, an diesem Abend ab 19 Uhr die Zehntscheuer in eine Festivalhalle verwandeln. Für Livemusik und beste Stimmung werden die Dörr-Brüder hier sorgen.

Das große Kneipenfestival Nightgroove unter Federführung von Michael Barkhausen wird in diesem Jahr noch einmal pausieren. „Nach langer Zeit des Stillstands, teilweise verbunden mit Wechsel von Ansprechpartnern, ist es notwendig, viele Strukturen neu aufzubauen“, erklärt der Eventmanager. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, so Barkhausen. „Sehr gerne hätte ich gemeinsam mit allen Partnern an unsere bisherigen Erfolge angeknüpft und einen wahrhaft rauschenden Nightgroove gefeiert.“ Doch die Kombination aus explodierenden Kosten, mangelnder Personalverfügbarkeit und ungewisser Besuchererwartung zwinge ihn dazu, vorsichtiger zu kalkulieren.

„Wir wissen, wie sehr sich viele freuen, nach der coronabedingten Pause endlich wieder nach Herzenslust feiern zu können“, erklärt Anita Auer, Vorsitzende des Lions-Clubs. „Daher stand für uns nach der Absage des Nightgroove schnell fest, dass wir ein Programm für Villingen organisieren wollen. Mit der Volksbank als Partner werden wir ein tolles Musikfestival für den 29. April auf die Beine stellen.“ Und das für einen guten Zweck: Der Reinerlös des Abends wird an die Tafel in Villingen und Schwenningen sowie das Deutsche Rote Kreuz Villingen gespendet. „Wir freuen uns sehr auf das Event“, sagt Thomas Bader, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung/Marketing der Volksbank. „Eine gute Sache für einen guten Zweck verdient allemal Unterstützung. Zudem freuen wir uns, unser schönes Atrium wieder als Event-Location zugänglich machen zu können.“ Als Partner ruft SWR3 am 29. April im Atrium der Volksbank wieder auf die Tanzfläche: Dann heißt es „SWR3 goes Clubbing“. Unterstützt wird das Event vom Ortsverein Villingen des Deutschen Roten Kreuzes. Die Mitglieder werden in der Lionsnight mit einem Bewirtungsstand vertreten sein.