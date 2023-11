Nahezu druckfrisch und rechtzeitig zum Verkaufsstart sind die neuen Adventskalender der Lions Clubs (LC) Schwenningen und Villingen eingetroffen. Für die Vertreter der beiden Clubs – Markus Kopp und Thomas Fiehn (beide LC Schwenningen) sowie Dieter Petrolli (LC Villingen) – Grund genug, sie gleich in den Räumen des Hauptsponsors, der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, zu präsentieren und sich für die Unterstützung zu bedanken. Der Kalender hat Tradition – es handelt sich laut LC-Mitteilung um die 15. Auflage, die ab dem morgigen Samstag in den Verkauf gehen wird. Wie gewohnt treffen sich die Lions wieder an den November-Samstagen in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen, um einen Teil der Kalender-Auflage persönlich an den Mann und an die Frau zu bringen. Darüber hinaus werden Interessenten auch an den üblichen Verkaufsstellen fündig – unter anderem bei der Geschäftsstelle der Neckarquelle (Burenhaus), bei den Hauptstellen der Volksbanken in Schwenningen und Villingen, beim Autohaus Südstern in Schwenningen, der Osiander-Buchhandlung in Schwenningen, dem Orthopädie- und Vitalzentrum Piro, bei Morys Hofbuchhandlung in Villingen und Bad Dürrheim, bei der Firma Wein Riegger, bei der Schwarzwälder Genusswerkstatt in St. Georgen, bei der Firma Rapp Schuh und Sporthaus in Triberg, der ADAC- Geschäftsstelle sowie bei Schuhe und Sport Klausmann in Furtwangen.

Dem inflationären Trend trotzend, wird der Verkaufspreis wieder bei 5 Euro liegen. Erfahrungsgemäß sind die Kalender schnell vergriffen. Sie nehmen vom 1. bis zum 24. Dezember an einer täglichen Verlosung teil und haben somit die Chance auf einen der vielen Gewinne. Als Hauptpreis winkt ein Kaffeevollautomat im Wert von rund 2000 Euro, insgesamt sind hinter den einzelnen Kalendernummern wieder über 300 Preise versteckt.

Diese Attraktivität sei alles andere als selbstverständlich, schreiben die Clubs, und nur mit tatkräftiger Hilfe vieler Unterstützer und Sponsoren möglich. Weitere Informationen unter www.lionsclub-schwenningen.de und www.lionsclub-villingen.de