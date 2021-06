Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Liebenzeller Gemeinschaft feiert sechstägige Veranstaltungsreihe in Villingen-Schwenningen – und distanziert sich von Corona-Ausbrüchen bei Schwenninger Freikirchen

Von Montag bis Samstag will die Liebenzeller Gemeinschaft Schwenningen mit einer Veranstaltungsreihe in einem Zelt beim Bertholdshof Jäckle ein „Hoffnungsfest“ feiern. Befürchtungen, es könne zu einem größeren Corona-Ausbruch wie im November 2020 bei einer Freikirche in Schwenningen kommen, gebe es keine. Man halte sich an die Vorgaben der evangelischen Landeskirche, heißt es.