In den kommenden Tagen wird die letzte verbliebene Nonne des ehemaligen Klosters St. Ursula in der Villinger Bickenstraße die Zähringerstadt verlassen und damit ein Kapitel der Klostergeschichte schließen.

Schwester M. Roswitha Wecker lebte wohl seit 2015 nicht mehr im eigentlichen Kloster, sondern in einer betreuten Wohngemeinschaft in St. Lioba, wo sie bis August vergangenen Jahres auch ihren Cousin, Pater Hermann Fuchs, betreute. Er starb inzwischen am 10. November in Gars am Inn. Für Schwester Roswitha war klar, dass sie in das Mutterhaus ihres Ordens ziehen wird. In Brig im Kanton Wallis wird sie nun wohnen. wo auch Sr. Sigrun lebt, die einst mit ihr als letzte Klosterschwester in St. Ursula lebte.

Im November 1661 trafen die ersten vier Ursulinen in Brig ein und wenige Jahre danach gab es eine eigenständige und unabhängige Ordensgemeinschaft, die nach den Statuten von Anne de Xainctonge (1567-1621) leben. Zusammen mit den Schwestern in Brig wird Sr. Roswitha auch in diesem Jahr die Feierlichkeiten anlässlich des 400 Todestags der Gründerin feiern.

Zur Föderation der Ursulinen gehören sieben Klöster in Deutschland, Schweiz, Belgien und Frankreich. Schwester Sigrun betreute zuletzt die Klosterkirche und auch Schwester Roswitha wird in Zukunft, soweit es ihre Gesundheit und ihr Alter zulassen, mit einigen Aufgaben ins Klosterleben miteinbringen.

Schwester Roswitha wurde 1935 in Aalen geboren und erlernte dort den Beruf der Kaufmännischen Angestellten. Sie war Chefsekretärin der Aalender Palmer AG, aber auch in ihrer Freizeit Diözesanjugendführerin der BDKJ (Bund deutscher katholischer Jugend), bevor sie 1957 als 22 jährige durch Vermittlung ihres Onkels Pater Anton Wecker in das Kloster St. Ursula in Villingen eintrat. Pater Anton Wecker wurde später Hausgeistlicher in St. Ursula und unterstützte die pastorale Arbei in der Münstergemeinde.

Am Villinger Wirtschaftsgymnasium machte die junge Ursulinenschwester das Abitur und besuchte die Außenstelle der Pädagogischen Hochschule in Gengenbach. Sie unterrichte zunächst an der Klosterringschule und wurde 1965 Leiterin des Internats in St. Ursula. Schon 2012 als Schwester Roswitha das Amt der Superiorin von der inzwischen verstorbenen Sr. Eva-Maria übernommen hatte, war ihr klar, dass man den Klosterbetrieb nur noch eine Weile aufrechterhalten könnte, nämlich so lange wie es die Gesundheit zu lasse. Damals sagte die beliebte Schwester sachlich und ohne Wehmut:“ Das sind Tatsachen und die Zeit bleibt nicht stehen“.

Für die Superiorin war es eine Realität, dass sie es wäre, die das Kloster auflösen wird. Hier in Villingen bekam sie die Möglichkeit Kinder zu unterrichten. 20 Jahre leitete sie das Amt als Internatsleiterin. Zusätzlich unterrichtete sie immer auch als Lehrerin. Nach Schließung des Internats Mitte der 80-er Jahre war sie Leiterin der Tagesheimschule bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2001. Nach ihrer Pensionierung übernahm Schwester Roswitha die Klosterverwaltung, die sie jahrelang erfolgreich managte.“ Immerhin beschäftigte das Kloster insgesamt 13 Mitarbeiter und hatte damit die Größe eines kleineren Wirtschaftsbetriebes“, so die Schwester. Oft sah man Schwester Roswitha, wie sie mit Pater Fuchs, der 1993 nach Villingen kam, spazieren ging.

Nun verlässt die letzte Superiorin von St. Ursula die Stadt, die ihr und ihren Mitschwestern so viel zu verdanken hat. Vor zwei Jahren feierte sie ihre diamantene Profess mit Schwester Sigrun zusammen in Brig, wohin sie jetzt zieht. Schon oft war sie in Brig auch im Urlaub, sodass ihr die Bergwelt nicht fremd ist. Das Kloster hat auf dem Simplon auch ein Ferienhaus

Viele Villinger würden sich gerne persönlich bei ihr verabschieden, aber das lässt die Pandemie nicht zu. Aber sicherlich rufen ihr einige Wegbegleiter an und wünschen ihr ein „Behüt Sie Gott“ oder werden ihr ein „Vergelt‘s Gott!“ sagen. Gerade auch viele ehemalige Schülerinnen werden sich wehmütig an die beliebte Schwester und das Leben im Kloster St. Ursula erinnern. Vieles hat Schwester Roswitha ihren Eleven mit auf den Weg gegeben und das waren nicht nur Lerninhalte, sondern vor allem christliche und religiöse Werte. Für die Stadt endet mit ihrem Wegzug das klösterliche Leben in der Zähringerstadt, in der einst viele Orden ihre Klöster hatten und das Leben in der Stadt beeinflussten.