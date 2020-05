Handel mit Kokain, Amphetaminen und Marihuana, um die Sucht und den Lebensunterhalt zu finanzieren, Umschlag einer nicht geringer Menge an Drogen unter dem Mitführen einer gefährlichen Waffe, eine einschlägige Vorstrafe und Rückfall in die Kriminalität mitten in der Bewährungszeit. Der Fall, der vor der großen Strafkammer des Landgerichts Konstanz verhandelt wurde, sah zunächst aus wie ein Klassiker. Ein Mann, der seit seiner Jugend verstrickt ist in Sucht, mit unerlaubten Geschäften auffliegt, und dann immer weiter abrutscht. Und doch zeigte dieser 27-Jährige auch ganz andere Seiten. „Das ist kein typischer Drogenhändler und Junkie“, stellte der Vorsitzende Richter Joachim Dospil fest.

Angeklagter spricht offen über seine Probleme

Denn der 27-Jährige sprach reflektiert und offen über sich und seine Probleme mit den Drogen. Er beschrieb, wie er aus Stress immer wieder zu den Drogen gegriffen habe. In seiner Jugend wegen familiärer Probleme, als Erwachsener wegen andauernder Überstunden. Er habe Drogen benötigt, um sich aufputschen, und um sich wieder zu beruhigen. Ohne etwas zu beschönigen berichtete er, wie er es zeitweise schaffte, auf Drogen zu verzichten, etwa in Untersuchungshaft, wie er auch rückfällig wurde, sobald er wieder im Alltag steckte.

Realistische Pläne für seine Zukunft

Der Mann zeigte sich glaubwürdig bereit, in einer Langzeittherapie seine Schwierigkeiten anzugehen. Er entwarf realistische Pläne für die Zukunft, und hatte schon nach der Untersuchungshaft gezeigt, welche gute Kräfte in ihm stecken. Er besorgte sich eine Arbeitsstelle, ging regelmäßig ins Training des Boxprogramms Fight for your life, lernte vertrauensvoll mit dem Trainer und den Eltern über Schwierigkeiten zu sprechen.

Gute Prognosen trotz schwerer Vergehen

Der Trainer, die Gerichtshilfe und auch ein psychologischer Gutachter stellen gute Prognosen für den Mann, dem nicht Unerhebliches zu Last gelegt wird. Gewerbsmäßiges Handeln mit Drogen, auch mit nicht geringen Mengen, einmal, indem er eine gefährliches Werkzeug mit sich führte. Davon hatte der Angeklagte drei: Ein Einhandmesser, eine Stahlrute und einen Schlagstock. Letzterer war nach dem Bericht eines als Zeugen geladenen Polizeibeamten in einer Hülle auf einer Kommode in der damaligen Wohnung des Angeklagten gelegen, das Messer habe man auf dem Tisch gefunden, und die Stahlrute in der Jacke des Angeklagten. Das Problem, auch wenn dieser die Waffen gar nicht eingesetzt hat, auf bewaffneten Drogenhandel stehen mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe. „Das ist immer saublöd, wenn Waffen herumliegen“, fasste es Richter Dospil für alle verständlich zusammen.

Strafkammer folgte Argumenten des Verteidigers

Die Strafkammer folgte den Argumenten des Verteidigers Dominik Hammerstein, der auf einen minderschweren Fall plädierte. Der Mann wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, und die Unterbringung in einer Anstalt für suchtkranke Straftäter angeordnet.

Zuversichtlicher Richter

Sobald dort ein Platz frei ist, beginnt der Angeklagte eine auf wahrscheinlich zwei Jahre angelegte Suchttherapie. Davor muss er nicht ins Gefängnis. Bei einer höheren Haftstrafe wäre ihm dies nicht erspart geblieben. Wenn alles gut läuft, beginnt dann unter Auflagen die Wiedereingliederung in den Alltag. „Wir gehen davon aus, dass es bei ihnen funktionieren wird“, sagte Richter Dospil.

Justiz in Corona-Zeiten Auf den öffentlichen Flächen am Landgericht Konstanz gilt in Zeiten der Corona-Pandemie Maskenpflicht. Auch beim Eintritt in den Gerichtssaal tragen alle Beteiligten Masken. Erst, wenn sie sich an ihren Tischen niedergelassen haben, dürfen sie diese ablegen. Im Gerichtssaal machen dicke Trennscheiben aus Plexiglas aus den Plätzen für Richter und Schöffen nach vorne offene Kabinen. Der Tisch für die Zeugen steht so weit abgerückt, dass der Sicherheitsabstand zur nächsten Person gewährleistet ist. Auf den Zuschauerplätzen bleibt jeder zweite Platz frei wegen des Sicherheitsabstandes. Weil es hier keine Trennwände gibt, dürfen Zuschauer die Masken auch während der Verhandlung nicht ablegen. (rin)