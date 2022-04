Schnell reagiert hat die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen. Am Villinger Warenberg stehen nun Schilder, die auf die Leinenpflicht für Hunde hinweisen. Damit kommt das Bürgeramt der Forderung einer Elterninitiative nach.

Auslöser der Bitte einiger Eltern war ein Vorfall Anfang März. Damals wurde laut Darstellung von Yvonne Hauser ihre Tochter auf dem Weg zur Schule von einem Rottweiler-Hund bedroht. Der Sohn habe sich dazwischen gestellt, sei aber von der inzwischen hinzugeeilten Halterin verbal angegriffen worden. Das Ereignis brachte für die Villinger Mutter das Fass zum Überlaufen, sie forderte im Namen einer Elterninitiative die Leinenpflicht im Gemeinderat.

Damit rannte sie aber offene Türen ein. In diesem Bereich des Warenbergs gibt es laut einem alten Bebauungsplan seit den 1960er Jahren eine Leinenpflicht, die allerdings in Vergessenheit geraten war. Damit musste kein langwieriges Verfahren mit einer Änderung der Polizeiordnung in Gang gesetzt werden.

Ausweitung der Leinenpflicht gefordert

Ursprünglich wollte die Verwaltung auch prüfen, ob entlang des Roggenbachwegs Schilder aufgestellt werden. Eine Anfrage an die Stadtverwaltung, ob dies geschehen ist, blieb unbeantwortet. Die betroffenen Eltern hoffen in einer ersten Stellungnahme, dass die Leinenpflicht wie gefordert ausgeweitet werde.