Wie kriminell ist Villingen-Schwenningen? Das soll die große Sicherheitsbefragung herausfinden, die im Herbst angelaufen ist. Knapp 16.000 Fragebögen wurden an Bürger verschickt, die Ergebnisse sollen im Frühjahr im Gemeinderat präsentiert werden.

Eine Spende für jede Rücksendung

Einer, dem das Thema Sicherheit in der (Innen-)Stadt besonders am Herzen liegt, ist der Vorstandsvorsitzender der Pro Kids-Stiftung, Joachim Spitz. Die Stiftung hatte für jeden zurückgegebenen Fragebogen einen Betrag zur Verfügung gestellt, für den Malbücher angeschafft wurden. Diese wurden bei den Weihnachtsmärkten in beiden Stadtteilen verschenkt.

Mehr Leerstände, weniger Publikum

Joachim Spitz ist es wichtig, die Befragung zu fördern: „Je mehr Leute das ausfüllen, umso klarer wird, wie man reagieren kann.“ Vor allem in Schwenningen sieht Spitz Handlungsbedarf. Ein Problem sei dabei auch der schwindende Einzelhandel: Je mehr Leerstände, umso weniger Gründe gibt es, in die Stadt zu gehen. Zuletzt hatte das Sportgeschäft Müller bekannt gegeben, dass die ohnehin geplante Schließung bereits zum Jahresende vollzogen wird.

Die Sicherheitsbefragung Seit Oktober findet die große Sicherheitsbefragung in Villingen-Schwenningen statt. Dabei steht das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Die Befragung wird von der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und des Institutes für Kriminologie der Universität Heidelberg wissenschaftlich begleitet. Ergebnisse werden im Frühjahr erwartet. Diese sollen dann im Gemeinderat vorgestellt werden.

Vor allem der Bereich zwischen dem City Rondell und dem Bekleidungshaus C&A sei ein Brennpunkt, sagt Spitz, ebenso der Neckarpark. In Villingen sei das anders, hier sei mehr Bewegung in der Stadt, schon allein, weil die Schulen in Villingen zentraler liegen und auch viele Berufstätige ihre Mittagspause in der Innenstadt verbringen.

Drogenverkauf in der Stadtmitte?

Der Bereich am City Rondell hingegen sei ein hoch frequentierter Treffpunkt, bei dem es längst nicht nur darum gehe, sich irgendwo zu treffen. Drogenhandel seien hier ebenso ein Thema wie Beschaffungskriminalität. „Bekannte von mir wurden auch schon angesprochen, ob sie Drogen kaufen wollen“, berichtet er.

„Würde man mehr Studenten in die Innenstadt bekommen, wäre mehr los.“ Joachim Spitz

Einen Lösungsvorschlag hat Spitz schon parat: „Würde man mehr Studenten in die Innenstadt bekommen, wäre mehr los.“ Das würde kriminelles Treiben schon im Vorfeld abmildern, wohingegen das fehlende Innenstadt-Publikum Teil des Problems sei.

Mehr Aufenthaltsqualität bieten

„Die Fachhochschule könnte beispielsweise andere Räume anmieten, so dass die Studierenden durch die Stadt laufen müssen“, schlägt Spitz vor. Auch sollte die Aufenthaltsqualität generell erhöht werden, so dass mehr Menschen Lust haben, sich in der Stadt aufzuhalten, auch wenn sie nichts einkaufen.

Jörg Kluge, Pressesprecher Polizeipräsidium Konstanz | Bild: Cian Hartung

Die Schwenninger Innenstadt, ein Kriminalitätsschwerpunkt? Wie Jörg Kluge, Sprecher der Poliizeidirektion Konstanz, auf Anfrage sagt, „liegen keine Erkenntnisse über eine gesteigerte Drogentätigkeit am City Rondell vor“.

„Wo sich viele Personen treffen, gibt es eben auch Menschen mit möglicherweise unlauteren Absichten.“ Polizeisprecher Jörg Kluge

Weder statistisch noch ermittlungstechnisch gebe es dafür Anhaltspunkte. Gleichwohl stelle der Bereich um das City Rondell den Innenstadtkern dar. Dieser werde, wie in den meisten Städten, als Treffpunkt genutzt. „Und wo sich viele Personen treffen, gibt es eben auch Menschen mit möglicherweise unlauteren Absichten“, verdeutlicht Kluge. Das habe nichts spezifisch mit dem City Rondell zu tun, sondern treffe auf alle Treffpunkte zu.