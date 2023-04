Unsere Stadt soll schöner werden: Unter diesem Motto sind die Mitglieder der BSW-Fotogruppe angetreten, um aktiv etwas gegen leerstehende Läden in der Villinger Innenstadt zu unternehmen. Dabei haben sie eine pfiffige Idee in die Tat umgesetzt.

Geschäftsaufgaben oder Eigentümerwechsel führen in der Doppelstadt immer zu leer geräumten Ladenlokal. Mit den vielen Leerständen beschäftigt sich auch Citymanager Thomas Herr aktiv und versucht durch vielfältige Aktionen, die Innenstädte zu beleben. Vor allem wenn Geschäfte länger leer stehen, gibt das kein gutes Bild für die Innenstädte ab, wenn die Passanten statt ehemals attraktiven Schaufensterfronten triste und öde Flächen sehen.

Bilderausstellung in der Niederen Straße 24

Die Hobbyfotografen hatten die Idee, die leeren Schaufenster für eine temporäre Bilderausstellung zu nutzen. „Die Idee kam uns ganz spontan bei einer Foto-Tour durch die Stadt und da wir alles haben, was man dazu braucht, waren wir uns auch sicher, die Idee sehr schnell und kostenneutral in die Tat umsetzen zu können“, erklärt der Leiter der Fotogruppe, Manfred Oberg.

So sieht das Geschäft, in dem die Boutique Kenny S. war, aus, bevor die Fotogruppe die Schaufenster als Ausstellungfläche nutzt. | Bild: Hoffmann, Claudia

Alles notwendige war vorhanden

Das ganze Jahr über stellen die Mitglieder bei verschiedenen Anlässen ihre Bilder an unterschiedlichen Orten aus. Und so hat jeder eine große Anzahl an großformatigen Fotografien zu ganz unterschiedlichen Themen im Fundus haben. Auch die passenden Bilderrahmen und Staffeleien für die Präsentation in einer Ausstellung sind bereits vorhanden, freuen sich die Initiatoren. Es war schon alles vorhanden, nichts musste extra beschafft werden.

14 Motive zum Thema Villingen werden gezeigt

Über den Kontakt zu einem der Vermieter eines aktuell leer stehenden Ladengeschäfts in der Niederenstraße 24 konnte man diese spontane Idee innerhalb von zwei Tagen realisieren. Passend zum Thema Villingen wählten die Fotografen 14 Motive aus, die sie nun im Schaufenster der ehemaligen Boutique bestaunt werden können.

Motive sollen alle drei Wochen gewechselt werden

„Das ist eine Win-Win Situation für alle Beteiligten, die sich sehr schnell und ganz einfach realisieren lässt“, so Oberg. Geplant ist, die Bilder alle drei Wochen auszuwechseln und dabei auch das Thema zu variieren, so haben die Passanten immer etwas neues zu entdecken. Die Fläche könne solange als Ausstellungsraum genutzt werden, bis ein neuer Mieter gefunden ist.

Fotografen suchen weitere leerstehende Geschäfte

Gerne würden die Fotografen auch noch andere leer stehende Schaufenster in Villingen-Schwenningen mit ihren Bildern bestücken. Wer Interesse hat oder entsprechende Kontakte vermitteln möchte darf sich jederzeit bei der Fotogruppe melden.

Was ist die BSW-Fotogruppe

Die Kultur- und Freizeitgruppen sind ein wesentlicher Zweig des Angebots der Stiftung Bahn-Sozialwerk. Neben den Sparten Schach, Modellbahn, Chöre, Kapellen, Modelleisenbahnen und vielen anderen gibt es den großen Bereich Fotografie, Diaporama und Film. Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) ist eine betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn AG und des Bundeseisenbahnvermögens (BEV). Die Wurzeln dieser traditionsreichen Solidargemeinschaft für Eisenbahner reichen bis 1904 zurück. Heute ist sie ein bedeutender Bestandteil der Sozial- und Unternehmenspolitik des Konzerns Deutsche Bahn. Kontakt und Informationen zur BSW-Fotogruppe finden sich im Internet

Citymanager begrüßt die Idee der Fotoausstellung

Bei Citymanager Thomas Herr rennen die Hobbyfotografen mit ihrer Idee offene Türen ein. „Das funktioniert ja wie ein Pop-Up-Store“, so Herr. Ein solcher Pop-Up-Store müsse nicht immer zwangsläufig klassische Handelsware anbieten. „Da ist alles denkbar, eben auch eine Galerie oder Kreativwerkstatt“, betont Thomas Herr.

Citymanagement hilft bei Ideen weiter

Wer hier eine Idee habe, könne sich jederzeit an das Citymanagement wenden, möglich ist dies auch über ein Kontaktformular auf der Stadt-Homepage.

Hohe Pachtforderungen verzögern Neuvermietung

Grundsätzlich müssten natürlich die Vermieter mitspielen und eine Ladenfläche für nur wenig Miete oder gar kostenfrei übergangsweise zur Verfügung stellen. Grundsätzlich sieht Thomas Herr in den hohen Pachtforderungen ein Hemmnis für neue Ansiedlungen. Als Beispiel nennt er den Großraum Ulm: Hier werde im Schnitt eine geringe Pacht für Ladengeschäfte verlangt als in der Doppelstadt. Grundsätzlich gelinge es in Villingen etwas schneller, Leerstände wieder zu belegen als in Schwenningen: „Hier stehen die Geschäfte länger leer.“