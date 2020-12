Das Corona-Jahr 2020 ist eines, das es so noch nie gab. Entsprechend wird auch das Weihnachtsfest für die meisten Menschen anders, als üblich. Aber wenn der ein oder andere vielleicht auf den Besuch der Liebsten verzichten muss, soll wenigstens das Essen stimmen. Einen Vorschlag, was man für Weihnachten kochen könnte, macht die Romäus-Chuchi aus Villingen. Für die SÜDKURIER-Leser haben die Kochbrüder ein einfaches und leckeres Menü zusammengestellt – und vorgekocht. Das Rezept finden Sie am Textende.

Bild: Romäus Chuchi

„Bei der Zusammenstellung des Menüs dachten wir daran, dass der Koch nicht die ganze Zeit in der Küche steht. Vieles kann vorbereitet werden und ist auch zeitlich im Rahmen. Außerdem sollten die einzelnen Zutaten leicht zu besorgen sein. Und alles sollte auf herkömmliche Weise, etwa ohne Dampfgarer und nur mit einem Backofen hergestellt werden“, sagt Jörg Gressenbuch, Chuchi-Leiter.

Romäus-Chuchi Die Mitglieder der Romäus-Chuchi sind Männer, die gerne kochen. Seit bereits 40 Jahren gibt es sie in Villingen. Einmal im Monat treffen sie sich in der Lehrküche der Karl-Brachat-Realschule. Dort binden sie sich die weiße Schürze um und versuchen immer wieder neue, köstliche Speisen auszuprobieren – und natürlich anschließend zu verspeisen.

Bei den Zutaten wurde darauf geachtet, dass alle Komponenten in handelsüblichen Supermärkten gekauft werden können. Es sind keine speziellen Läden oder Shops im Internet notwendig.

Das Menü

Bild: Romäus Chuchi

Amuse-Gueule und Suppe: Das Menü beginnt mit Käsespiralen. „Die passen sehr gut zu einem Sekt, aber auch etwa zu einem Aperol Spritz, und lassen sich gut vorbereiten“, sagt Gressenbuch. Anschließend folgt die getrüffelte Maronensuppe: „Die ist mein Liebling. Sie ist total einfach und schmeckt gleichzeitig super lecker“, sagt der Chuchi-Chef begeistert.

Bild: Romäus Chuchi

Salat: Der Rucola-Salat mit Zitrusfrüchten ist erfrischend und würzig gleichermaßen. Gressenbuch: „Und er bringt einen neuen Geschmack. Oder haben Sie schon einmal Ramazotti in der Salatsauce gehabt?“ Der geröstete Sesam unterstützt die nussige Note des Rucolas, der wiederum nicht so schnell in sich zusammenfällt wie andere Salate.

Bild: Romäus Chuchi

Hauptgang und Dessert: Zum Hauptgang wird ein neu interpretieter Sauerbraten serviert. „Er ist mürbe in der Konsistenz und schmeckt mit seinen weihnachtlichen Gewürzen einfach gut. Die Rosinen verleihen ihm außerdem eine süßliche Note“, sagt Gressenbuch. Das Dessert wiederum besticht durch seine unterschiedlichen Konsistenzen. Das Apfelragout ist warm, das Eis kalt und die Quarkfüllung weich. Die knusprigen Filosäckchen komplettierten den Nachtisch.

Bild: Romäus Chuchi

Herausforderung: „Bei allen Menüs ist es für den Koch immer eine Herausforderung, die einzelnen Gänge in nicht zu großen zeitlichen Abständen auf den Tisch zu bringen“, sagt der Chuchi-Leiter aus Villingen. Außerdem sollten die Gerichte schön und appetitlich aussehen und einen Spannungsbogen erzeugen, der im Hauptgang mündet. Gressenbuch: „Daneben sollen die Gerichte heiß serviert werden und trotzdem auf dem Teller nicht nachgaren. All das verlangt immer eine gut abgestimmte zeitliche Planung und die Bereit- und Fertigstellung der einzelnen Komponenten im Vorfeld.“ Daher haben sich die Kochbrüder für ein Schmorgericht entschieden, bei dem es nicht auf die Minute oder Sekunde ankommt.

Die Romäus Chuchi Villingen zaubert ein Weihnachtsmenü für die SÜDKURIER-Leser,- Jörg Gressenbuch (Grüner Kochkragen)- Fabian Meßmer, jüngster Kochbruder | Bild: Romäus Chuchi

Hunger bekommen? Hier geht‘s zum Rezept.