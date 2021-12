Villingen-Schwenningen

Lecker, einfach, festlich: das Weihnachtsmenü der Villinger Romäus-Chuchi zum Nachkochen und Genießen

Wissen Sie noch nicht, was Sie an Weihnachten kochen sollen? Oder wollen Sie mal eine Abwechslung zum üblichen Menü? Die Kochbrüder der Romäus-Chuchi in Villingen haben sich auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Menü für die SÜDKURIER-Leser einfallen lassen. Guten Appetit!