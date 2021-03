Der VS-Wald hat das Borkenkäferjahr 2020 relativ gut überstanden. Die verursachten Schäden machten nur einen Bruchteil des Holzeinschlags aus. Warum das so ist, erklärt der stellvertretende Forstamtsleiter Roland Brauner im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Gefahr ist aber noch nicht vorbei. Trotz viel Schnee und Niederschlägen Anfang des Jahres geht der Kampf gegen die Käfer jetzt in die nächste Runde. Parallel dazu werden entstandene Lücken mit tausenden Bäumen und Büschen wieder aufgeforstet. Über 30 verschiedene Arten stehen dabei auf Brauners Pflanzliste.

Kritik an der Forstwirtschaft, sie würde noch immer auf Monokulturen setzen, ärgert Roland Brauner. Er ist stellvertretender Forstamtsleiter in Villingen-Schwenningen und seit vielen Jahren für den VS-Wald im Einsatz. „Monokulturen gibt es in