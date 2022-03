Einmal raus in die grüne Idylle? Während die Kleingartenvereine früher mal Nachwuchssorgen plagten, sind diese Zeiten seit der Pandemie vorbei. Die Flächen sind begehrt, zum Beispiel bei der Villinger Anlage Loretto.

Schrebergärten sind eindeutig wieder im Kommen: Sie bieten Beschäftigung und Erholung in der Natur, gleichzeitig noch eine reiche Ernte an Gemüse, Obst und Blumen. Vor allem in Corona-Zeiten sind sie eine willkommene Abwechslung außerhalb der