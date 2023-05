Sie war viele Bürger im Jahr 2017 der Höhepunkt beim Festreigen anlässlich der Ersterwähnung von Villingen, Schwenningen und Tannheim vor 1200 Jahren: Die ‚Lange Tafel‘, das Mega-Picknick zwischen Villingen und Schwenningen, hat seinerzeit rund 5000 Teilnehmer begeistert.

Bereits zweimal abgesagt

Im vergangenen Jahr wollte die Stadtverwaltung dieses Event neu aufleben lassen: Zur Jubiläumsfeier 50 Jahre Stadt Villingen-Schwenningen. Leider spielte das Wetter nicht mit und die Freiluftveranstaltung auf der Landesstraße 173 zwischen dem Wildi- und dem Klinik-Kreisverkehr wurde abgesagt.

Gescheitert ist inzwischen auch der Anlauf, die Lange Tafel in diesem Jahr nachzuholen. Doch im April hat die Stadtverwaltung auch diese Absicht aufgegeben. Angeführt wurden Terminschwierigkeiten und zu wenig Personalressourcen bei der Stadt. In diesem Jahr will die Stadt ihre Aktivitäten auf die Innenstadtbelebung der beiden Stadtkerne konzentrieren.

Neuer Anlauf für 2024

Im nächsten Jahr aber, so versicherte jetzt Matthias Jendryschik, der Leiter der Stabstelle Stadtmarketing bei der Stadtverwaltung, soll ein neuer Anlauf genommen werden, um das Fest durchzuführen. „Verschoben ist nicht aufgehoben“, sagte Jendryschik in der letzten Gemeinderatsitzung. Die Planungen für 2024 seien bereits angelaufen, es sei bereits ein Termin reserviert worden, die Abstimmung mit den beteiligten Fachämtern der Stadt sei auf dem Weg.

Hoch die Flaschen und Gläser. So fröhlich feiern die Villingen-Schwenninger 2017 bei der Langen Tafel. | Bild: Sprich, Roland

Bei der „Langen Tafel“ 2017 haben die Bürger ihr Essen und Trinken als Picknick selbst mitgebracht. Der besondere Clou: An den Tischen wurden Besucher aus Villingen und aus Schwenningen gezielt gemischt, damit sich die Menschen aus beiden Stadtbezirken näher kommen konnten.

