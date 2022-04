Am Donnerstag, 14. April (Gründonnerstag), veranstaltet der St. Georgener Handels- und Gewerbeverein (HGV) eine lange Ostereinkaufsnacht. Die teilnehmenden Geschäfte laden von 18 bis 21.30 Uhr zum abendlichen Einkaufsbummel. Die Tiefgarage ist bis 22 Uhr geöffnet.

Wer noch kein Geschenk fürs Osternest hat, kann sich am Donnerstagabend beim Bummel durch die St. Georgener Läden inspirieren lassen. Ob Haushaltswaren, Schmuck, Damen- und Herrenbekleidung oder Elektroartikel, Süßes, Alltags- oder Dekorationsartikel – beim Schauen und Stöbern in den Geschäften findet sicher jeder das Passende. „Wir Händler freuen uns, dass endlich wieder eine Einkaufsnacht ohne Einschränkungen stattfinden kann und die Menschen sich wieder treffen können“, sagt HGV-Vizevorsitzende Sabine Günter. Im vergangenen Jahr musste die Ostereinkaufsnacht aufgrund des Lockdowns komplett ausfallen.

Verschiedene Händler locken auch mit speziellen Osteraktionen. An dem langen Einkaufsabend startet zudem das Ostergewinnspiel des HGV. Hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. In den teilnehmenden Geschäften hängen Plakate mit jeweils einem einzelnen Buchstaben. Diese müssen erst entdeckt und dann auch in der richtigen Reihenfolge auf die Gewinnkarte eingetragen und in den Geschäften abgegeben werden. Zu gewinnen gibt es HGV-Gutscheine. „Das Spiel läuft bis 19. April. Das heißt, die mit dem richtigen Lösungswort ausgefüllten Gewinnspielkarten können auch noch bis am Dienstag nach Ostern in den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden“, so Günter.

Aufgrund der aktuellen Coronalockerungen ist auch wieder ein Bewirtungsangebot möglich. Die Narrenzunft, die Nesthexen und Weiherhexen werden mit ihren Verkaufsständen in der Innenstadt verteilt sein und ein Speisen- und Getränkeangebot bereithalten. Die Jugendfeuerwehr wird auf dem Marktplatz ein Lagerfeuer entfachen und Stockbrot anbieten.

Die lange Osternacht ist die erste Aktion des St. Georgener Handels- und Gewerbevereins in diesem Jahr. Die größte Veranstaltung wird das 2. St. Georgener Heugausfest sein, das wegen Corona zwei Mal verschoben werden musste und nun am 3. und 4. September stattfinden wird. (spr)