VS-Villingen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Lärmschutz, wann und wann nicht? Wir erklären, was die B 27-Baustelle bei Hüfingen und die B 33-Sanierung in Villingen unterscheidet

SÜDKURIER-Leser kritisiert, dass bei der B 33-Sanierung in Villingen nicht an den Lärmschutz für Anwohner gedacht wurde, während an der B 27 in Hüfingen aktuell eine hohe, rund 600 Meter lange Schutzwand entsteht.