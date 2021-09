Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Kurz vor Laschet-Besuch starten Pflasterarbeiten auf dem Villinger Münsterplatz

Der CDU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Armin Laschet, kommt am Donnerstag nach Villingen auf den Münsterplatz. Dort ging in dieser Woche aber die Sanierung der Pflastersteine weiter, genau an der Stelle, wo der Kanzlerkandidat vor sein Publikum treten sollte. Der SÜDKURIER hat nachgefragt, ob diese Arbeiten Einfluss auf die CDU-Veranstaltung haben werden.