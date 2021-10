Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Kuriose Beobachtung: Reicht fürs Sammeln von Pilzen künftig der Gang zum Villinger Klosterring?

Wer Pilze sammeln will, geht in der Regel in den Wald oder auf Wiesen. Neu scheint dagegen das, was der SÜDKURIER jüngst in Villingen entdeckt hat. Dort werden derzeit die Ringanlage inklusive Grünflächen saniert. Das Ergebnis: eine schönere Innenstadt – und möglicherweise essbare Spargelpilze.